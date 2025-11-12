Los Ilusionistas 3: el elenco original vuelve con el atraco más grande hasta ahora

Ocho años después de su última aparición, los Cuatro Jinetes vuelven a reunir sus talentos en Now You See Me: Now You Don’t (Las Ilusionistas 3), la nueva entrega de la saga de magia y crimen que retoma a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco y Morgan Freeman en una historia que mezcla ilusionismo, acción y justicia. La cinta, dirigida por Ruben Fleischer (Venom, Uncharted), marca el esperado regreso del equipo original y una renovación de su universo con tres nuevos integrantes que prometen transformar el juego.

La tercera entrega de esta franquicia se estrena en cines el 13 de noviembre de 2025 y promete una nueva historia de engaños, justicia y magia a gran escala.

El elenco original compuesto por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher retoma sus papeles como los famosos ilusionistas perseguidos por la ley, mientras que Morgan Freeman vuelve como Thaddeus Bradley, ahora convertido en mentor. A ellos se suman Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt, quienes representan a una nueva generación de magos que se une a la misión de los Jinetes.

La trama de Los Ilusionistas 3

La trama sigue a los protagonistas en un nuevo encargo de The Eye, la sociedad secreta de ilusionistas que roba a los corruptos para redistribuir la riqueza. Esta vez, el grupo intentará sustraer una joya de valor incalculable perteneciente a una magnate del diamante, interpretada por Rosamund Pike, en una historia que recorre escenarios de Nueva York, Francia, Sudáfrica, el desierto arábigo y Abu Dabi

.

El filme combina acción, misterio y magia real, ya que gran parte de los trucos fueron realizados en vivo, sin depender de efectos visuales digitales. El director buscó “recuperar la sensación de asombro que provoca la ilusión real”, apoyándose en la asesoría de reconocidos magos de The Magic Castle de Los Ángeles

La experiencia del elenco en las grabaciones

En palabras de Jesse Eisenberg, su personaje, Atlas, enfrenta un nuevo dilema generacional. “Se siente condescendiente hacia los jóvenes magos al principio, pero termina sorprendido por lo que pueden lograr”, explicó.

Los nuevos integrantes, liderados por Justice Smith, representan la renovación del legado de los Jinetes. “El filme muestra cómo las generaciones aprenden unas de otras. Los veteranos descubren nuevas formas de hacer magia y los jóvenes, el valor del trabajo en equipo”, afirmó el actor

Entre los momentos destacados figuran una persecución de autos en Abu Dabi, una secuencia rodada dentro del Louvre y un combate dentro de una sala de ilusión óptica conocida como Ames Room, un escenario inédito en el cine. La música corre a cargo de Brian Tyler, compositor de Fast & Furious y Crazy Rich Asians, quien regresa a la saga con una banda sonora de gran escala

“Esta es una película que debe verse en cines por su magnitud y espectáculo. Contiene estrellas, locaciones épicas, grandes escenas y magia auténtica”, señaló Fleischer.

Dominic Sessa como Bosco, Morgan Freeman es Thaddeus Bradley, e Isla Fisher es Henley Reeves in Now You See Me 3. Katalin Vermes/Lionsgate

Los nuevos Jinetes

La tercera parte de la franquicia introduce a una nueva generación de magos interpretada por Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt, quienes se unen a la sociedad secreta The Eye bajo la guía de los veteranos. Cada uno aporta una habilidad distinta: la destreza tecnológica de Smith, la precisión analítica de Sessa y el carisma escénico de Greenblatt. Su incorporación no solo amplía la narrativa, sino que redefine la dinámica del grupo al reflejar el contraste entre la experiencia y la innovación.

