Pierce Brosnan se reconcilia con su hijo Christopher luego de 20 años

Pierce Brosnan fue visto en Londres junto a su hijo Christopher, con quien no hablaba desde hace 20 años

Los seguidores de Pierce Brosnan ven con entusiasmo el reciente acercamiento del actor y productor con su hijo Christopher.

Después de veinte años de silencio, Pierce Brosnan ha dado una lección de perdón y amor paternal. El legendario actor irlandés fue visto caminando por las calles del elegante barrio londinense de Notting Hill junto a su hijo Christopher, de 52 años, y su hijo menor Dylan, de 28.

Las imágenes, publicadas por el diario Mirror, inmortalizan un momento que pocos creían posible: la reconciliación entre un padre y un hijo separados por el dolor, la adicción y el paso del tiempo.

Una relación marcada por la distancia y el sufrimiento

En 2005, Brosnan declaró públicamente que había roto toda relación con Christopher, quien luchaba contra la adicción a la cocaína y la heroína. “Ya no puedo hacer nada por él. Que se levante y haga algo con su vida o espere la muerte”, dijo entonces a Playboy.

Estas duras palabras que reflejaban la desesperación de un padre exhausto explicaron dos décadas de distanciamiento, tiempo durante el cual apenas coincidieron en dos ocasiones públicas: una premiere familiar en 2006 y un concierto de Paul McCartney en 2007.

La caída de Christopher Brosnan

Jasmine Tookes da a luz a Mateo, su hijo con Juan David Borrero Leer más

Christopher, que trabajó como asistente de dirección en varias películas de su padre como El mañana nunca muere y Robinson Crusoe, cayó en un espiral de adicciones, arrestos y escándalos.

Llegó a ser encarcelado por conducir ebrio, ingresó en centros de rehabilitación y, en una ocasión, sufrió una sobredosis que casi le cuesta la vida. Aquella etapa oscura lo apartó no solo del cine, sino también del núcleo familiar.

Con el paso del tiempo, Christopher buscó reconstruirse lejos de los focos. En 2015 volvió a trabajar como asistente de dirección en un corto protagonizado por su hermano Sean, My Fare Lady. Poco después, reapareció más sereno, acompañado por sus hermanos.

Pero en ese entonces, no hubo señales de acercamiento con Pierce Brosnan, su padre. Hasta ahora. Testigos de su reciente cena familiar aseguran que la atmósfera fue cálida y relajada. “Se les veía felices, como si el tiempo no hubiera pasado”, comentó un observador al Mirror.

El mensaje que anticipó la reconciliación

El primer indicio de acercamiento llegó en 2022, cuando Brosnan publicó en Instagram un mensaje del Día del Padre en el que mencionó a Christopher junto a sus otros hijos (Paris, Dylan y Sean), aunque no incluyó su foto.

“Mi amor para siempre a vosotros, queridos hijos”, escribió el actor. Fue una señal sutil, pero suficiente para que muchos interpretaran que el actor estaba listo para tender la mano a su hijo adoptivo.

Un vínculo renovado por el perdón

Brosnan, viudo de la actriz Cassandra Harris, madre biológica de Christopher, adoptó a los hijos que ella tuvo con su anterior esposo y los crió como propios.

Tras la muerte de Cassandra en 1991 y de Charlotte, la otra hija adoptiva, en 2013, la herida familiar fue aún más profunda. Verlos ahora juntos, sonrientes, significa que la empatía y el perdón triunfaron sobre el resentimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!