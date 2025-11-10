Quitofest 2025: ¿Cuándo anuncian las bandas internacionales del festival?

El 28, 29 y 30 de noviembre de 2025 se realizará el Quitofest.

El sonido de la música independiente se volverá a tomar la capital. El Quitofest, uno de los festivales más emblemáticos del país, celebrará su edición número 22 los próximos 28, 29 y 30 de noviembre, con 36 bandas en escena, dos escenarios y tres jornadas de shows gratuitos.

El anuncio lo hizo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien adelantó que el cartel internacional oficial se dará a conocer el próximo lunes 17 de noviembre.

Rodrigo Padilla, organizador del festival y miembro fundador del Quitofest, recordó que por primera vez el evento abrió audiciones públicas para que bandas nacionales pudieran postular.

De las más de 600 propuestas recibidas, 45 grupos pasaron a audiciones en vivo y, finalmente, 12 fueron seleccionados para presentarse junto a artistas internacionales.

“Estas bandas no tenían antes el apoyo necesario; ahora podrán compartir escenario con referentes del continente. Queremos que el Quitofest sea el festival de la ciudad”, señaló Muñoz.

Un festival con mirada internacional

De su parte, Padilla adelantó algunos detalles en el programa Frecuencia Quiteña de este 10 de noviembre: habrá 12 agrupaciones internacionales y una docena de artistas invitados de distintos puntos del país.

Representantes de festivales como Rock al Parque (Bogotá), Vive Latino (México) y de instituciones culturales de España y Colombia participarán con talleres y conversatorios sobre circulación artística y profesionalización musical, abriendo nuevos espacios para los músicos locales.

Padilla destacó que esta experiencia marcará un antes y un después en la forma de organizar el evento: “La convocatoria abierta ha sido un éxito. La idea es replicar este modelo en otras ciudades del país, para seguir fortaleciendo la escena independiente”.

Con más de dos décadas de historia, el Quitofest se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la música, la cultura y los amantes de la música independiente.

