1.200 funcionarios se desplegaron en dos días de concierto de Shakira en Quito

Cerca de 70.000 personas llegaron a los dos días de concierto de Shakira

Los funcionarios se desplegaron en todo el perímetro del Estadio Olímpico Atahualpa.

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito informó que los dos conciertos de Shakira, realizados durante el 8 y 9 de noviembre de 2025 en el estadio Olímpico Atahualpa, concluyeron sin incidentes relevantes y con un impacto económico positivo para la ciudad.

Te invitamos a leer: Simulacro de sismo en Quito movilizará a instituciones, escuelas y ciudadanía

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, detalló que se desplegaron 1.200 efectivos municipales que trabajaron en los dos días del evento para garantizar la seguridad y el orden en los alrededores del estadio. “Hemos recibido cerca de 70.000 asistentes durante las dos jornadas, además de turistas que aprovecharon la visita para recorrer la ciudad”, dijo.

Paradas abandonadas en Galo Plaza generan inseguridad y malos olores en Quito Leer más

Durante el evento, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la intersección de las calles Japón y Naciones Unidas, donde personal de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y entidades municipales monitorearon la situación en tiempo real para responder ante cualquier emergencia.

El Municipio también implementó controles en los exteriores del estadio, evitando la presencia de vendedores con cilindros de gas, cocinas o parrillas, debido al riesgo que representan estos elementos en aglomeraciones masivas.

Asimismo, se realizaron operativos para impedir la venta de bebidas alcohólicas, incluidos intentos de comercialización de canelazo en los alrededores del concierto.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó los cierres viales planificados y, según la funcionaria, el flujo vehicular se normalizó este 10 de noviembre. No obstante, se prevé que a las 22:00 se vuelva a vallar el perímetro del estadio por los preparativos para el último show de la artista colombiana, previsto para el martes.

Impacto positivo para la ciudad

El evento también dejó un impacto económico estimado en 50 millones de dólares, impulsado principalmente por los sectores hotelero, gastronómico y de transporte. “Es algo positivo para Quito; los conciertos internacionales dinamizan la economía y posicionan a la ciudad como un destino cultural y turístico”, resaltó Andrade.

En los alrededores, se habilitó además una feria de emprendimientos con productos textiles, artesanales y ecológicos que, aclaro la funcionaria, “no compiten con los restaurantes ni negocios locales, sino que ayudan a mantener el espacio más ordenado y atractivo”.

En los operativos por el concierto de Shakira también participaron 1.510 policías. Foto: Karina Defas / EXPRESO

Tras las dos presentaciones, las autoridades municipales y de la Policía realizaron una reunión de evaluación para ajustar los operativos de control y reforzar la seguridad en la tercera jornada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!