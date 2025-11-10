Simulacro de sismo en Quito movilizará a instituciones, escuelas y ciudadanía
El simulacro movilizará a más de 42.000 personas entre funcionarios públicos, estudiantes y trabajadores
Este 13 de noviembre de 2025, Quito vivirá una jornada de prevención y preparación ante emergencias. Desde las 10:00, en distintos puntos del norte y sur de la ciudad, se desarrollará un simulacro masivo de evacuación por sismo, que movilizará a más de 42.000 personas entre funcionarios públicos, estudiantes, trabajadores del sector privado y ciudadanía.
El ejercicio, organizado por la Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito, busca fortalecer la cultura de autoprotección y mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias.
De acuerdo con el Municipio, en los días previos, se han realizado talleres y capacitaciones para garantizar que la jornada se desarrolle de forma ordenada y segura.
Zonas de intervención
En el norte, bajo la coordinación de la Administración Zonal Eugenio Espejo, participarán 21 instituciones públicas y privadas, con alrededor de 15.668 personas involucradas.
Entre los puntos destacados figuran la Plataforma Financiera, la Corte Nacional de Justicia, el Registro Civil, el Mall El Jardín y la Embajada de Japón. Los puntos de encuentro estarán distribuidos en la Plataforma Gubernamental Norte, la avenida Amazonas, la avenida Naciones Unidas y el parque La Carolina.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) operará desde la Administración Zonal Eugenio Espejo.
En el sur, la Administración Zonal Quitumbe concentrará a más de 4.800 participantes. Los puntos de evacuación estarán ubicados en la Plataforma Gubernamental Sur (Plaza Quitumbe), Quicentro Sur, la estación Morán Valverde del Metro de Quito y el Terminal Terrestre Quitumbe.
El PMU funcionará en la Plataforma Sur y contará con dos puestos de comando adicionales en Quicentro Sur y la Plataforma. Desde el COE Metropolitano se coordinará la información y la respuesta interinstitucional.
Participación educativa
La jornada también tendrá un fuerte componente educativo: 20 unidades municipales se sumarán al simulacro, movilizando a cerca de 21.841 estudiantes, docentes y personal administrativo. La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos liderará este proceso, mientras que el COE Metropolitano se encargará de la sistematización de resultados.
La evaluación estará a cargo del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana (ISTCRE), en el norte, y del Instituto Tecnológico Compu Sur (ITECSUR), en el sur.
El simulacro de este 13 de noviembre recordará la importancia de estar listos ante un eventual sismo: conocer las rutas de evacuación, identificar los puntos de encuentro y mantener la calma pueden hacer la diferencia.
