Norka: cuando la música y la moda van de la mano

Las luces y el sonido envolvente se complementaron siempre con su puesta en escena. Ahí estaba ella, con looks que han pasado por toques futuristas hasta el ‘sporty chic’. Es la cantante Norka (33), cuyo universo de la música y la ropa han ido de la mano y se permite arriesgar lo que otras no.

Es que la moda la entiende como un método de expresión. “No es solo para la construcción de la imagen; es arte”, dice.

De rasgos asiáticos y un estilo muy personal que siempre reinventa, las piezas que impone se van quedando en la retina de quienes la siguen. Desde las botas plateadas y apliques multicolores, los audífonos excéntricos y hasta las prendas pasteles que últimamente invaden su estilo: tan variados como sus canciones.

Aún cuando ya no sube a escenarios (por la pausa obligada ante el COVID-19), sigue proyectándose desde la línea gráfica de su cuenta de Instagram. Ahora incorpora filtros personalizados (hechos por ella) que decoran su rostro y le ayudan a cerrar el ‘outfit’ mostrando su lado más ‘geek’.

Es así como el vestuario tiene un rol esencial en su faceta artística que ha fluido entre el trance, house, electrónica hasta el pop. EXPRESIONES conversó con ella y descubrió algunos secretos sobre su imagen.

Su imagen ha sufrido una evolución. Confiesa que el color de pelo que mejor la define es el rubio. Cortesía.

Coherencia total

El look de Norka artista coincide con el de la mujer, la de “vida normal”, como ella dice. “Si bien tengo mis cajones divididos para mi ropa de shows y otros para mis reuniones, a la final las mezclo porque la moda que estoy usando es muy juvenil y sporty”, explica.

Ahora que lo digital tiene más protagonismo, ¿tu nuevo ‘make up’ serían los filtros creados por ti?

Sí ahí saco mi lado nerd. Como soy diseñadora gráfica empecé a hacer mis propios filtros para Instagram, entonces hay uno por ejemplo, que tiene pestañas y rubor melocotón para que la piel se vea súper saludable, y le agregué un sticker en la mejilla para parecer más ‘cute’. Puedo pasar horas creando, me encanta.

En la puesta en escena, ¿cuál ha sido tu vestuario más excéntrico?

El de mis inicios, cuando me mostraba futurista. Era así como se veía antes a las artistas en los videos de música electrónica, entonces usaba mucho metalizados. También cuando cambié a una moda muy industrial; me ponía cadenas, armaba prendas con plástico, usaba lentes de contacto con pupilas grandes y unas botas con unas mega plataformas.

¿Muy recursiva o había un equipo detrás armando los looks?

Todo era dirigido por mí y por la tendencia electrónica que lo tenía mi antiguo productor.

¿Consideras el look pelirroja como uno de tus más grandes aciertos?

Para nada, no volvería a ese rojo oscuro, porque me da una imagen ruda y en realidad no soy así.

¿Y cuál es el tono con el que llegas más a tu público?

El rubio porque me combina más con colores pasteles y es más juvenil. Los de fantasía tampoco descarto, el más raro que tuve y me encantó fue el morado; así me fui a Hong Kong.

La definición de cómo será tu vestuario entonces es fundamental para cualquiera de tus etapas musicales.

Sí lo voy variando cuando cambio de estilo de música o tengo una canción que quiero que vaya con toda la producción, ahí refresco el look desde cabello hasta ropa.

El largo de la falda bajó...

¿Entre el trance, la electrónica y el pop, con qué género reflejaste más tu esencia al vestir?

Cuando empecé a cantar pop. Ahí se suavizó todo y me pasé a una moda más juvenil de shorts, zapatos deportivos y minifaldas. Para mí, vestirme es una forma de mostrar mi esencia.

Artistas como Shakira o JLo son madres también. ¿Crees que la maternidad debe cambiar el vestuario escénico?

Bueno, embarazada no podía volver a mis prendas, subí full de peso. Pero después de eso, hablando con mis amigas, llegué a la conclusión de que debo seguir siendo yo misma, de ponerme lo que me gusta y con lo que me siento cómoda. Obviamente el largo de la falda ya no es tan arriba… Lo que quiero transmitir es una moda que no vaya a afectar a quien me mira.

Se dice que las cantantes tienen un poder casi sobrenatural de influenciar con su vestimenta. ¿Tú cómo haces?

Ser mujer es de mucha responsabilidad. Desde lo que se transmite para los hijos y para el público (en mi caso de cantante) Pienso mucho en las chicas que luego tendrán mi edad, trato de influenciar de manera positiva y por eso ya evito esos micro shorts con los que antes andaba. Y si hablamos de tendencia, miro mucho si va con mi estilo, por ejemplo, bandanas en el cabello jamás me pondría. Influencio desde mi estilo.

