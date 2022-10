'Solo una noche': Axel y Pamela, la nueva pareja del cine nacional

El romance está de vuelta en la pantalla grande ecuatoriana. Axel Zöller y Pamela Sambrano derrochan química y amor, pero que quede claro: solo ante las cámaras. Y esta conexión fue la que les dio la oportunidad de protagonizar su primera película en un género que pocas veces se filma en nuestro país.

La cinta se llama Solo una noche y es una obra de Armando Franco Utreras, quien desde el 2017 está detrás de este proyecto que la pandemia retrasó. Hoy sus actores, quienes casi ven diluirse este sueño, están más que entusiasmados por presentar su trabajo en una nueva plataforma, ya que tras su paso por la ‘tele’ y el teatro, una producción cinematográfica viene a engrosar su carrera.

Pamela y Axel se llevan fenomenal y pueden responder con la palabra exacta que el otro estaba pensando, algo que llama la atención porque viven en diferentes ciudades y han compartido pocos proyectos.

Ahora, con la cinta ya en cartelera, esperan conseguir que el público llegue a conocer y querer a sus personajes, Pablo y Carolina, tanto como ellos.

Viola Davis: Así se preparó para ser 'La Mujer Rey', líder de un ejército femenino Leer más

Axel Z y Pamela Sambrano. Carlos Klinger// EXPRESO

¿Cómo fue para ustedes llevar todo el peso de esta película romántica?

P: Me daba un poco de miedo más allá del género, porque esta historia es sostenida solo por los dos personajes, y en otras películas románticas quizás tienen otras cosas para atrapar la atención del espectador.

Esta película, que se rodó en 2019, ha tardado en estrenarse. ¿Se sienten muy cambiados hasta este punto?

P: Se sienten como 50 años (risas). Me veo en la película y me veo niñita. Ahora soy una señora. Si hoy me llegara el guion, quizá lo haría distinto. Soy muy autocrítica.

Pero es un guion de hora y media. ¿Actoralmente fue un reto?

A: Lo entendimos por completo, pero también con mucho respeto. Teníamos que dar lo mejor para que conecte con nuestros personajes.

¿Pablo y Carolina se parecen mucho a ustedes? Él es tímido y Carolina busca ser actriz...

P: Solo en el sueño. Porque ella es muy dulce, tranquila, pacífica. Yo soy entrona, hablo alto. Armando (el director) sabía exactamente lo que quería y me pidió varias veces que modulara y pensara cómo se movería Carolina. Fue un gran ejercicio.

A: Yo soy tímido, pero Pablo no expresa sentimientos. Es difícil sacarle palabras. Tiene una actitud muy dura.

¿Y ustedes, como público, son fans del género?

P: No tanto (risas). A mí me gusta sufrir. Esas historias densas son lo mío. Las que me hacen analizarlo todo. Las comedias románticas las veo en ‘depre’.

¿Solo una noche es una película de domingo? De esas ligeras para desconectarse…

A: ¡No! Aquí está todo muy centrado en sus personajes. Se puede sentir como una filmación de cámara escondida que permite ver la intimidad de Pablo y Carolina al conocerse. Es íntima y te hace poner mucha atención a lo que se dice.

¿Cómo fue el ensayo del primer beso?

P: No lo ensayamos. La química se dio en el set.

A: Armando nunca nos pidió ensayarlo y por eso queda plasmada esta sensación y torpeza de besar a alguien por primera vez, justo lo que se buscaba.

El Festival Edoc vuelve a las salas Leer más

Ustedes ya vieron la película. ¿Les gustó cómo quedó?

P: A mí me encanta verme para analizarme. Ver si me moví adecuadamente, cuál fue mi reacción. Actores con más recorrido creen que es por narcisismo, pero yo lo hago para mejorar.

A: Me gustó cómo quedó. Todo muy bien, pero estuve muy nervioso… Es que nosotros grabamos nuestra primera escena de sexo también y verla en pantalla grande fue intimidante. Y lo peor, me senté junto a Pamela y su novio (risas).

P: Él es abogado y lo toma bien. La vida lo ha ido preparando para estas escenas.

¿Solo una noche es de final abierto o cerrado?

A: Es cerrado. Lo único que podemos adelantar.

Sinopsis

Carolina es joven y acaba de ser desalojada de su departamento. Sin tener dónde pasar la noche, decide ir a casa de su mejor amiga. Con ella vive Pablo, su hermano.

Cuando ambos se quedan solos, conversan, juegan y ríen, lo que despierta sentimientos que nunca se atrevieron a explorar. Pasan así una de las mejores noches de sus vidas. Aquello hace dudar a Pablo, quien debe decidir si escucha su corazón o debe regresar con su ex.

'Amor en tiempos de likes' estrena su tráiler lleno de estrellas ecuatorianas Leer más

Fotos: Carlos Klinger // EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Lucy Castro (IG: @lucycastropro).

Vestuario: Eta Fashion (IG: @etafashion_ec).

Locación: Bendito Café (IG: @benditocafe.ec).