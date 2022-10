El Festival Edoc vuelve a las salas

Desde hoy está de regreso en Guayaquil el Festival EDOC. En su edición 21, el evento organizado por la Corporación Cinememoria vuelve a sus sedes habituales. Esto hará que la experiencia frente a la gran pantalla se sienta nuevamente completa, tras la frialdad que puede tener una edición virtual.

La urbe porteña tendrá acceso desde hoy a las proyecciones desde Espacio Muégano Teatro y la sala de cine de MZ14 (Manzana 14) del Centro de Producción e Innovación de la Universidad de las Artes. La película inaugural es la ecuatoriana El día que me callé, dirigida por Isabel Dávalos y Víctor Arregui.

El cronograma de las funciones está disponible hasta 23 de octubre.

En esta edición, 211 cineastas postularon sus películas (158 del extranjero y 53 ecuatorianas). En la programación final, el Comité de Selección incorporó 48 películas de 25 países. En ese grupo destaca la participación de 19 documentales ecuatorianos.

En la selección oficial también llaman la atención los largometrajes ecuatorianos ¿Quién mató a mi padre?, de Lourdes Endara y Camila Larrea, y Guañuna, de David Lasso.

El programa internacional no resulta menos interesante, gracias a la presentación de la película ganadora del Ojo de Oro de la Quincena de Realizadores en Cannes: El gran movimiento, del realizador boliviano Kiro Russo, entre otros filmes relevantes.

Quito se une a esta importante cita cinematográfica con proyecciones en OchoyMedio, Incine Universitario y Alfredo Pareja Diezcanseco (CCE).

El día que me callé Cortesía

EL DÍA QUE ME CALLÉ: Isabel Dávalos y Víctor Arregui (Ecuador)

El cineasta Víctor Arregui explora las consecuencias que tuvo en su vida un acontecimiento traumático que vivió en su juventud, cuando era un militante político de izquierda en el Ecuador de 1987. Un filme valiente, preciso y desgarrador sobre la masculinidad, la violencia y la paternidad.

¿QUIÉN MATÓ A MI PADRE?: Camila Larrea, Lourdes Endara (Ecuador)

Lourdes busca la verdad sobre la muerte nunca esclarecida de su padre, Ramiro Endara, fallecido un mes antes de que ella naciera, en diciembre de 1962. Muy pronto comprende

que la verdad, un posible homicidio, se confunde con el agitado clima político de la década de los 60 en el Ecuador.

GUAÑUNA: David Lasso (Ecuador)

Crónica del proceso judicial por el asesinato del estudiante Paúl Guañuna, de 16 años, cometido por oficiales de la Policía en 2007. La lucha de un padre y de miles de jóvenes contra el racismo, el autoritarismo y la impunidad.

SOY LIBRE: Laure Portier (Francia)

“Arnaud es mi hermano menor. Un día, me di cuenta de que ya no era un niño. Nació donde

no se elige nacer, y busca lo que debía haber sido: Libre”. Retrato –que deviene autorretrato– de la búsqueda de libertad de un joven, cuya crudeza e imprevisibles giros se convierten en metáforas universales.

A SOUND OF MY OWN: Rebecca Zehr (Alemania)

Evocando A Room of my own, de Virginia Wolf, Rebecca Zehr retrata a Marja, la hija de un miembro de la banda de krautrock Embryo, fallecido prematuramente. Combinando imágenes y sonidos del pasado y del presente, vemos a Marja buscar un lugar para sí misma en el legado de padre.