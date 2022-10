Llena de poder, actitud y músculos se presenta el nuevo personaje de la oscarizada actriz Viola Davis. Nanisca es el nombre de su papel, una guerrera Agojie, que entre 1600 y 1900 protegieron el trono de su reino Dahomey. Este ahora queda situado en la franja litoral de la actual República de Benín, país fronterizo con Togo y Nigeria.

Las llamadas Amazonas de Dahomey fueron temibles guerreras, cuya vida estaba destinada a honrar a su rey, cuidar su territorio y asesorar a sus líderes. En la cinta, dirigida Gina Prince-Bythewood, se toma una base histórica en uno de los últimos periodos de uno de los reinos más poderosos de África. Enfrentados contra los ingleses por la toma de esclavos, la película intenta retratar la fortaleza que tuvo este ejército totalmente femenino.

Estas mujeres entrenaban desde pequeñas, tenían que ser las mejores corriendo, luchando, y aguantando dolor si eran capturadas. Y así se muestra en la gran pantalla, en donde Viola Davis es la líder de estas mujeres llenas de valor. Además participa una decena de actrices afrodescendientes que muestran todo su talento.

"Siento que el papel realmente me habló como mujer negra en términos de aprovechar cada aspecto de mí: mi fuerza, mi vulnerabilidad, mi historia, mi feminidad, mi desorden. Fue un papel que me encapsuló. Y lo que me atrajo del proyecto es que soy alguien que siempre está buscando. Quiero mi identidad separada de cómo me ha identificado el llamado Hollywood o el Hollywood blanco. Quiero identificarme, y también fue un proyecto que podría hacer para levantar a otras mujeres negras conmigo y arrojar luz sobre su talento y sus dones, y arrojar luz sobre una parte de nuestra historia que nunca se ha contado o incluso conocido", expresa Viola.

Junto a ella actúan Thuso Mdebu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Masali Baduza, Jayme Lawson, Adrienne Warren y Zozibini Tunzi. John Boyega, Jimmy Odukoya, Hero Fiennes y Jordan Bolger forman el elenco masculino.

El reto de fuerza

Sobre este rol, en el que Viola demuestra su gran condición física, y revela un lado diferente al que su público está acostumbrada a verla, lograrlo tuvo su dificultad. "Bueno, soy una mujer muy musculosa, de todos modos. Hice una hora y media de entrenamiento con pesas cinco días a la semana y dos horas y media de artes marciales después del entrenamiento con pesas. Lo hice aunque tengo 56 años". Además agregó. "Así que también fue un entrenamiento pesado con pesas, porque realmente querían que me viera ultra fuerte. Y luego, aprender a hacer combate cuerpo a cuerpo y usar el machete, porque esa era el arma principal de Nanisca".

Para darle vida a la guerrera entrenó por varios meses y tuvo una lesión, se rompió el ligamente cruzado anterior. Sin embargo se recuperó rápidamente. "A mí solo me dolía mucho el brazo de solo blandir el machete". Otro punto a resaltar es que Viola filmó el 96% de las escenas de acción. "Para mí, la parte física fue la parte más ardua, pero eso es realmente semántica. Porque el dialecto, la actuación, estar en África, fue tremendo. Era uno de esos roles en los que cada aspecto del rol funcionaba al cien por cien. Pero para mí, sí, el físico fue muy, muy difícil".

Conexión con las mujeres africanas

La estrella de Hollywood, más allá de las escenas de lucha, tuvo un gran encuentro emocional con cada una de las historias. Con la maternidad, el liderazgo y el valor de una guerrera y la feminidad. Lo que más resalta es haber conectado con las mujeres africanas. "Las mujeres negras, somos la columna vertebral de nuestra sociedad. De hecho, las mujeres, en general, son la columna vertebral de cualquier comunidad, de cualquier familia. Ya sabes, nosotras somos las que cuidamos a los niños. Si estudias las tribus en África, son las que salen a buscar comida. Somos el pegamento que mantiene unida a la familia. Somos el corazón y el alma. La vulnerabilidad, esa energía femenina es, quiero decir, la estamos viendo mucho ahora. Y solo tengo que decir, y tal vez porque hemos enfrentado tanta adversidad como mujeres negras, hacemos el trabajo sabiendo que nadie nos cubrirá las espaldas. Hemos salvado las elecciones. Hemos guardado películas. Hemos salvado a nuestros hijos. Hemos salvado nuestros matrimonios y nuestras familias, y lo hemos hecho muchas veces solos. Entonces, ese es el papel que desempeñamos, y siempre rezo por el día en que la gente vea eso. Pero incluso si no lo hacen, está bien".

La película se estrena en Ecuador el jueves 6 de octubre a nivel nacional.