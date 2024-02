Nicki Nicole reacciona a la infidelidad de Peso Pluma

Enfrentar la traición nunca es fácil, pero seguramente es mucho más complicado cuando esta queda expuesta y se está en boca de todos. Peso Pluma es ‘acusado’ de serle infiel a Nicki Nicole, según se desprende de un video del 12 de febrero en el que se ve al cantante agarrado de la mano de otra mujer durante el Super Bowl. Obviamente, este se viralizó y los fanáticos de la rosarina reaccionan indignados.

El mexicano aparece con lentes, gorra y ropa oscura, mientras su acompañante, de melena negra, larga y brillosa, luce un vestido ajustado y tacos altos. Los usuarios rápidamente notaron que no se trata de la rapera argentina quien, además, en ese momento ofrecía un concierto en Costa Rica.

La ‘traicionada’ no tardó en darse cuenta de la situación y tomó una decisión drástica: borró de su cuenta de Instagram todas las fotos junto a su pareja, incluso aquellas en las que lucía muy feliz en la entrega de los premios Grammy.

Pero, además, ha dejado mensajes muy sutiles que dan a entender que su romance con Doble P ha llegado a su fin. El último (hasta el cierre de esta edición), que obtuvo millones de likes en pocas horas, está acompañado de una sensual foto y dice: “Si dicen que soy bandida no les creas”.

También utilizó sus historias de Instagram y de Twitter, en las que fue más explícita: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, dice el posteo.

Los cibernautas ya hacen ver sus teoría. En TikTok y X muchos intentan entender lo que ha ocurrido entre los artistas. Una de las hipótesis que cobra más fuerza es que el cantante reaccionó a otro video en el que se ve a su novia de la mano a otro hombre en Los Ángeles. Este fue presentado en el programa El Gordo y la Flaca antes del Super Bowl, el pasado 11 de febrero.

La historia entre ambos se hizo pública en octubre pasado, cuando Peso Pluma y Nicki Nicole subieron a sus redes sociales una dulce selfie que confirmaba que entre ellos había un romance. Era una buena noticia. Nicki había terminado su relación con Trueno, su antigua pareja.

El mexicano parecía haberse convertido en el salvador de su corazón dolido. Pero, una vez más, queda al descubierto que no todo es lo que parece. Ni en el mundo de los famosos.

