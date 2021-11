La presentadora María del Rosario Gutiérrez, de 'Noticias de la mañana', de RTS, siempre ha luchado contra el sobrepeso. Intentó perder esas libras adicionales con dietas, ejercicios y cualquier otra recomendación de amigos, familiares e, incluso, expertos en nutrición.

Tania Tinoco: "No imaginé el homenaje que habían preparado" Leer más

Cansada de aquello, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: seguir los pasos de sus colegas Carlos Julio Gurumendi, Merlyn Ochoa y Mauricio Ceballos, y reducir su estómago con la manga gástrica. Previamente consultó con su esposo, el comentarista deportivo Andrés Paulson, y sus padres (María del Rosario y Óscar). Todos la apoyaron. El 12 de noviembre cumplió un mes de operada y hoy tiene 25 libras menos.

Pudo haberse operado antes, sin embargo no fue así. ¿Qué la hizo decidirse ahora?

Tengo 43 años, este fue el momento preciso. Los nutricionistas y entrenadores siempre me han explicado la importancia de hacer ejercicios y de vivir saludablemente. Ya sé lo que quiero, lo que es bueno y malo. No tendré más hijos.

¿Cómo venció el miedo?

Siempre me preguntaba cómo se atrevían a operarse. Soy espaldona, aquello me hace parecer más gruesa. Al principio quería ponerme el balón gástrico, pero no me convenció. Le pedí a Dios que me dé una señal, si someterme a este procedimiento médico era lo indicado. Gente del medio y amistades lo han hecho también. Todo se dio perfecto, no hubo obstáculos de ningún tipo.

Andrés estaba preocupado, sobre todo por los niños, Nicolás y Sebastián. Él me acompañó a las consultas, es más nervioso que yo. Cuando me dieron la primera cita, me pidieron acudir en ayunas.

El día señalado me hicieron exámenes clínicos, cardiológicos y la endoscopia a la que le tenía más miedo que a la cirugía. Lógicamente no iba a ingresar al quirófano sin que mis padres lo supieran.

El poder del amor: "Doy Day sabía que lo iban a botar por ello se fue”, dice Ricardo Delgado Leer más

¿Cuál fue la reacción de ellos?

A quién cuido, a ti o a los mellizos, es lo que respondió mi mami cuando se lo conté. Siempre me ha acolitado, cuando era joven con los permisos de salida. Mi papá y el resto de la familia estuvieron de acuerdo con mi decisión.

Consideramos que era mejor que Andrés se quedara con los niños y ella conmigo para que no se asusten. Solo se les dijo que por un dolor fuerte de barriga me habían llevado a la clínica y que era pasajero.

Ya lleva 25 libras menos. ¿Qué ha sido lo más complicado durante este proceso?

Fue una intervención rápida, igual sentí miedo. Pensaba mucho en mis hijos. No hablé nada para no llenarme de gases. Mi recuperación ha sido buena, los primeros diez días solo consumí líquidos, nada de cítricos y condimentos fuertes. Ahora ya estoy comiendo, masticando. Me va bien, pero me lleno rápido, con tres bocados es suficiente.

Considera que tomó la decisión en el momento preciso. Jimmy Negrete // EXPRESO

Como presentadora de 'Noticias de la mañana' debe hacer comentarios. Aquello no es su fuerte...

Llegué en julio a RTS. Hasta octubre del 2020 estuve en Canal Uno en 'Los Confiables'. La vida cambia en poco tiempo. Estoy aprendiendo lo noticioso, lo más complicado es cuando debo comentar. Siempre trato de hacerlo como ciudadana, ama de casa y mujer para no meter la pata. Lo que me di cuenta es que no veo de lejos. Apenas llegué a RTS, tuve que mandarme a hacer lentes para leer. Eso fue chistoso.

Ámar Pacheco: "No puedo seguir siendo la niña de papi y mami" Leer más

¿El movimiento que se dio con Luisa Delgadillo la incomodó?

No me molesta porque yo siempre he trabajado en equipo, no me complico. Ya lo hice en 'Aló qué tal América' (RTS) y en 'Cosas de casa' (TC). Con Luisa aprendo más. Ella con su hijo mayor, yo con mis mellizos, Emiliana se casará pronto, Isaac tiene otro perfil. Cada quien tiene el suyo. Aquello suma, no resta.

Pero a veces los egos televisivos son fuertes…

No soy de esas personas. Este es mi trabajo y todos necesitamos el nuestro. Ya viví lo que es estar sin trabajo. En Canal Uno laboré sin paga y luego estuve desempleada nueve meses.

¿La fábrica de bebés se cerró?

Más bebés no. Le pedí tanto a Dios un hijo y me mandó dos luego de siete años de matrimonio. Fue generoso, no puedo pedir más.

¿Ya hizo limpieza al armario para sacar la ropa que no le quedaba?

(Risas) Estoy sacando la ropa que quería usar para cuando me adelgazara, pero eso nunca ocurría. El otro día me puse una falda del 2006 que me encantaba, pero que no me entraba. Me siento súper bien, estoy caminando, luego practicaré ejercicios.

¿Cómo será su vida después del paso que dio?

Comer en porciones pequeñas, no siento hambre ni ansiedad. Soy una buena paciente porque he seguido todo al pie de la letra. Tomo las vitaminas que me han indicado. Aunque algunas tienen un olor feo (risas). Hay que cuidarse porque se puede caer el cabello si no se cumple con el plan por la falta de nutrientes.

No niego que en los últimos días de la dieta líquida ya estaba harta del consomé. Estoy contenta, merecía ser flaca (suelta una carcajada). Andrés dice que estoy más suavecita, que me he encogido.

Antes había bajado algo de peso, pero por momentos el organismo se estanca y se nos pide tener paciencia. Generalmente no la tenemos. Quisiera bajar unas 20 libras más. El cuerpo es sabio.

Más de una vez seguramente le dijeron: “Tiene una cara bonita, pero es gordita, eso es lo malo”.

Son frases que escuchamos con frecuencia. Hasta ahora dicen “siempre ha sido hermosa, ahora lo será más”.

Como no se la vio en pantalla se justificó su ausencia con un cambio de casa.

Nunca lo hice, no sé de dónde salió aquello. Me preocupaba pedir permiso porque yo soy nueva. Solo se lo dije a la directora de noticias, Mariuxi Padilla. Me apoyaron y no hubo problemas. Preferí no comentar nada antes porque la gente generalmente opina, aunque muchas veces no es con mala intención, pero era mejor evitar.