Ha corrido mucha agua bajo el puente desde que Ámar Pacheco (25), hija del músico Gustavo Pacheco y la cantante Silvana Ibarra, fue designada Miss Mundo Ecuador (en mayo 2020) a través de una elección virtual.

A inicios del 2021, EXPRESIONES conversó con la exvirreina de Guayaquil. Entonces se la notaba vulnerable y algo insegura. En noviembre pasado su padre estuvo al borde de la muerte con la COVID-19 y esa situación la afectó mucho porque se dio cuenta de la fragilidad de la vida. Además, él es su ídolo.

Previo a su viaje (el sábado 20 de este mes) al certamen internacional en San Juan, Puerto Rico, nos reencontramos y lo primero que llama la atención es su delgadez. Ahora se expresa con soltura y con más seguridad, tiene novio nuevo y dejó la casa de los seres que la trajeron al mundo.

Es obvio el peso que ha perdido...

Gracias. Me alimento muchísimo mejor, no con comida chatarra. Estoy en el peso correcto, 120 libras, mido 1,72 metros. Ahora hago una mejor dieta y con eso no me refiero a que estoy dejando de comer. Me alimento cinco veces al día. Antes no consumía ni frutas ni vegetales.

Alexander González, quien preparó a Amelia Vega, ex Miss Universo, y el colombiano Tico Rega me han ayudado muchísimo. Ellos estuvieron en Guayaquil. Además entrenaba en el gimnasio de Harry Zúñiga, con quien comencé el cambio, pero Tico es especialista en reinas. Me siento con energía, tonificada y saludable.

Usted ha tenido un largo reinado…

Fui elegida el 23 de mayo del 2020. El certamen internacional estaba previsto para diciembre de ese año, pero por la pandemia no se dio. La competencia se iniciará el 21 de noviembre, por ello viajaré el 20 a Puerto Rico. La elección se llevará a cabo el 16 de diciembre. Si gano, me quedaré a vivir un año en Londres. Gracias a Dios hablo inglés.

Por circunstancias atípicas ha tenido un tiempo considerable para pulirse y dar lo mejor.

Así es. Con Alexander, quien vive en Londres, mantengo contacto no desde que vino a Guayaquil, sino desde hace un año y medio. Me enseñó que la inteligencia emocional es muy importante. La mente y emociones hay que controlarlas, no dejarnos llevar por ellas. Al mejorar lo emocional, mejoró mi oratoria y mi forma de hablar. Ya no titubeo, estoy consciente de mi potencial.

Entonces, ya conoce sus fortalezas y debilidades.

Trato de ser auténtica, transparente, no aparento, creo que esas son unas de mis fortalezas. No tengo miedo de ser quien soy. Una de mis debilidades es que se me salen de las manos las emociones y por este motivo me doy cuenta de lo fundamental que es la inteligencia emocional.

La estoy reforzando, ya tengo las herramientas para hacer un mejor trabajo en ese sentido. Creo en mí, en mis capacidades, eso transmito a las personas. Cada quien es único, porque cada quien vive sus experiencias.

A inicios de año conversamos, entonces la noté muy vulnerable y algo insegura.

Cuando hay preparación, hay seguridad. He crecido, y cuento con un gran equipo integrado por Alexander, Tico, Carolina Aguirre, Ileana Vásquez y Tahiz Panus . Considero que si el concurso hubiese sido el 2020, habría dado lo mejor por amor a mi país y a mi familia, pero existe una gran diferencia entre la Ámar del año pasado y la Ámar de ahora. Es una bendición para mí que se haya extendido.

¿Alguien de su familia la acompañará a Puerto Rico?

Tengo una barra brava. Todos los miembros de mi familia viajarán al certamen, desde mis padres, hermanos, mis tíos, mis sobrinos, parientes que viven en Estados Unidos. Aproximadamente irán 15 personas. Regresaremos el 19, aprovecharemos para conocer la isla, ir a la playa (risas).

Bailará 'El ladrón'

Ámar lucirá un traje de la creativa Soledad Maldonado en la gala final. El atuendo típico de las Danzas del Mundo es del diseñador Wenceslao Muñoz. Ahí bailará 'El ladrón' que cantaba su madre, Silvana.

“Es la primera vez que una aspirante bailará algo de su mamá. Creo que gustará mucho, es muy bailable. Ella y el resto de mi familia están orgullosos. Eso me da mucha satisfacción. Siempre me han dicho que, pase lo que pase, me sienta tranquila si considero que hice un buen papel”, comenta. En la Noche de talentos adaptará una prenda de su mamá e interpretará el tema 'Aquí y ahora'.

En las competencias se preparan para ganar, pero no para perder. Siempre existe la posibilidad…

La vida es una competencia. Yo a veces he hecho audiciones para participar en alguna producción, si no me seleccionan no me siento mal porque tal vez el perfil que buscaban no era el mío. Igual se hace el intento y lo mejor que se pueda.

Terminó con una larga relación amorosa e inició otra…

Mi relación anterior fue bastante larga, como siete años. Todo siempre es para mejor. Con Sebastián Ontaneda casi tengo cuatro meses. Produjo mi canción 'Aquí y ahora' junto a Jenny Villafuerte. Nos conocimos en un concierto, fue un flechazo. Además de productor, canta, toca guitarra y otros instrumentos.

Nos complementamos, mis padres lo quieren mucho. Él no viajará a Puerto Rico, pero me apoya en esta experiencia que se da una sola vez en la vida. Nadie la puede vivir por mí. 'Aquí y ahora' la cantaré en Miss Mundo y lo que genere será destinado a ayuda social. Luego de mi regreso continuaré cantando, actuando, haré lo que me apasiona.

Después del Miss Mundo, ¿habrá boda?

(Risas) Siempre he querido ser mamá joven. Desde niña ha sido un sueño formar una familia y hacer lo que amo. Estoy lista para todo.

¿Viviría con su novio sin casarse?

Prefiero no decir ni sí ni no. Nunca se sabe, la vida cambia.

En algunos certámenes ahora existe menos discriminación y más inclusión…

Ninguna orientación sexual, discapacidad o color de la piel nos determina como persona. Así como el mundo avanza y cambia, los concursos también. Me alegra que aquello inculque tolerancia y aprender a respetar. Yo soy muy tolerante.

¿Cómo mide su tolerancia?

Al genuinamente sentirme a gusto con las personas que me rodean cuando me mandan buena energía. No me interesa cómo se vean externamente si son buenas personas. Mis padres me lo han enseñado. Mi papi tiene una canción, cuya letra expresa: “la belleza es amor y se lleva en el alma”.

¿Logró entender que a veces se acaba el amor y que las separaciones son inevitables? Nos referimos al divorcio de sus padres.

Ya lo acepté, respeto y tolero. A ningún hijo le agrada ver que sus padres se separan. Al principio fue terrible, ahora existe una buena relación y podemos llevar la fiesta en paz.

Un emprendimiento

"Con mi madre quiero poner un emprendimiento: pijamas y lencería (Lunite By Silvana & Ámar). Estamos buscando material y telas. Es un sueño que nos permitirá compartir".

La última vez que nos vimos dijo que vivía con ambos progenitores, se turnaba, tras la separación de ellos.

Ya no vivo con ellos, no quiero elegir. Ahora estoy con mi hermano, Beto, hijo de mi mami. Sentía que era el momento de desprenderme un poco, es parte del crecimiento personal. Tenía que salir de mi zona de confort. Son decisiones que se toman. Mis padres lo asimilaron bien, no hubo complicaciones. En algún momento me independizaré, ese es el plan cuando ya esté más estable. No puedo seguir siendo la niña de papi y mami toda la vida. Es un proceso natural.