La presencia del presentador de ‘El show de la 7’ y modelo Ricardo Delgado en el reality turco ‘El poder del amor’ que emite Ecuavisa no ha dejado indiferente a nadie. Ni a sus compañeros, menos a los seguidores y a sus detractores que son muchos.

Cada vez que abre la boca se mete en líos. En este caso no ha sido la excepción porque ha criticado al canal, a la producción y a su archienemigo, Don Day porque, según el quiteño, a este no le correspondía ir a Turquía sino a él.

El jueves 18 de noviembre, Henry Bustamante conversó con él en el programa ‘En contacto’. Cuando le dijo que era el reemplazo de Don Day, no le agradó y dijo: “No soy el reemplazo de nadie. De ese personaje no pienso hablar porque forma parte del pasado, llegó con aires de divo, creyéndose algo que no era".

"En estos momentos el ecuatoriano que está aquí es Ricardo Delgado. Él comentó que se retiró como grande, cuando la verdad es que lo iban a botar porque todo se le salió de las manos y por ello, se fue para evitar la humillación. Quería que fuera su show”, añadió.

Ricardo Delgado pretende que Mare Cevallos y Andreína Bravo, las otras ecuatorianas en ‘El poder del amor’ fumen la pipa de la paz. “Yo tuve esa idea, quiero conversar con ellas. Sería bueno que se unan y que exista una reconciliación”.

Según el presentador Henry Bustamante, “Ricardo Delgado es un excelente competidor para efectos del reality. Fue a desordenar la casa y caer mal a todos. Nada nuevo para él. Creo que se apresuró. Debió esperar su momento, en otra temporada. Pero viéndolo detenidamente, de tres meses, que disfrute uno tampoco está mal".

"En ‘El poder del amor’ permanecen los que se hacen sentir. Los tibios salen y si están es como si fueran invisibles. Ricardo se quedará hasta la final. Sin premio económico pero él no fue por eso. Termina siendo ganador porque logró su meta de ser parte del reality que le quitó el sueño durante cuatro meses”, dijo Bustamante.

Para Dieter Hoffmann, de Vito TVO: “todos tienen chance a ganar, depende de la posibilidad y astucia de cada participante. El odio y el cariño de los seguidores son parte del show mediático. El ser odiado no significa no ser seguido, pues muchos están al tanto de lo que hace para criticarlo o enviarles mensajes negativos, pero igual lo tienen presente y eso lo convierte en un buen participante del reality

Es poco tiempo para ver su desempeño completamente, pero lo cierto es que entró a generar polémica desde su ingreso. Tal y como siempre lo acostumbra a hacer”.

El comentarista de espectáculo Stalyn Ramos manifiesta “Ricardo Delgado no debió aceptar ir a ‘El poder del amor’, estando Don Day fuera del reality. Lo jugoso del show era que los dos se enfrenten y Delgado le diga en su cara, en vivo y en directo todo lo que le decía en redes. Desde allí ya pierde sentido su permanencia. El papel de ‘terapista de pareja’ no le va, como puedes llegar al programa con cara de buena gente y decir que luchen por el amor si antes los tachabas de falsos, sin cerebro… No hay cabida para el doble discurso. Dudo que tenga química con alguna chica".

Melissa Cardona de El Salvador. Cortesía

Nueva integrante en el reality

A la casa llegó la salvadoreña Melissa Cardona, de 21 años. Es chef, modelo y tiene una agencia de modelaje. Dijo que le gustan los hombres amables y educados, además no le agrada que se coman las uñas. Ella sacó a bailar a Andrés Salvatierra, la pareja de Mare Cevallos, quien puso mala cara cuando aquello ocurrió. Desde enero está sin novio.