La Nena Gutiérrez: "Fue difícil irse de Canal Uno"

Tiene 23 años en la televisión. María del Rosario Gutiérrez, conocida como La Nena, se inició cuando cumplió la mayoría de edad en 'Aló qué tal América' (RTS), luego fue parte de 'Cosas de casa' (TC) y 'De mujer' (Telerama).

Durante 3 años estuvo en Canal Uno, en el espacio 'Ya es mediodía' e incursionó en 'Noticiero Uno Confiable'. Con 42 años, está casada con el ingeniero agrónomo y comentarista deportivo Andrés Paulson y es madre de los mellizos Nicolás y Sebastián (5).

Irse de Canal Uno era una decisión que inevitablemente había que tomar...

Así es. Me voy agradecida porque me dieron la oportunidad de hacer noticias. Me dio pena pero era necesario. Cuando Rafael Cuesta decidió marcharse la situación se volvió compleja. Era el piloto de ese proyecto. Lo conversé con mi familia. Como dijo Eduardo Andrade, que no digan que no lo intentamos, porque me puse la camiseta. La tele es mi pasión, espero volver. Es la primera vez que paro en 23 años.

De hacer entretenimiento a noticias, fue un gran cambio...

Eso me generaba un poco de nervios. La parte de comunidad era más sencilla de manejar. A veces prefería callar y no meter la pata en temas complejos. Hicimos un buen equipo con Silvia Fabara, Gustavo Navarro y Enrique Muñoz, estaba bien dirigida y a nivel de sintonía nos fue bastante bien. Una experiencia interesante.

Recuerdo que en TC, Rafael Cuesta, quien también era el director, me puso con Fausto Valdiviezo a presentar 'El mañanero', porque por alguna razón Carla Sala se ausentó unos días. Ahora tenía que madrugar, me levantaba a las cuatro y cuarto de la mañana. Fue difícil irse.

Siempre existen planes a corto y largo plazo…

Sé que es una época compleja porque es cierre de año. Para regresar a la TV debe existir un proyecto interesante. Además he considerado un emprendimiento, pero no con algo que ya exista en el mercado, prefiero algo nuevo.

¿Cómo vivió la cuarentena con dos niños?

A mi esposo y a mis hijos les entregué la casa porque yo vivo en un departamento. Debí ser permisiva y paciente. Son niños, no comprendían la magnitud de lo que ocurría en ese momento, aunque sabían que existe un virus y que hay que cuidarse. Creo que el paseo del día era ir a botar la basura. Me convertí en ama de casa a tiempo completo, me gusta cocinar, mi esposo lavaba los platos y mis hijos ayudaban a poner la mesa.

En su caso, ¿la pandemia qué le ha enseñado?

Aprendí a valorar la vida y la familia. Lo único que importa es la salud, nada más. Hasta ahora mantengo la distancia con mis padres y abuelita. Durante los feriados nos hemos quedado en casa, salimos lo necesario porque hay que tomar precauciones. Yo juraba que como la enfermedad apareció en China, acá nunca iba a llegar. Grave error. Ojalá todo se reactive en 2021, en especial la economía. Hemos vivido muy de prisa, hemos priorizado otras cosas.

Con sus niños, además de mamá, debió ser profesora...

Volví a clases (risas). Ahora son virtuales, es un desgaste porque son muy pequeños. Doy gracias a Dios que ellos no están en la etapa de leer y escribir. Los niños se aburren fácilmente, se desesperan y se cansan...

Aún no saben manejar del todo la tecnología. El otro día me confundí de clases, no soy una mamá milenial. Hace poco hicimos una pequeña reunión de disfraces, Nicolás me dijo que se sentía muy emocionado de ver a sus amigos. No se habían visto todo el año. Se me salían las lágrimas. La chica que me ayuda a cuidarlos (Angie) es experta en la materia y le pido ayuda.

Ahora que terminan las clases, las escuelas deberán readecuarse para recibir a los alumnos en 2021. Pienso en las profesoras que también son madres. Tremendo trabajo, atender alumnos e hijos.

Más de una década de matrimonio, ¿cuál ha sido la etapa más dura?

Hace doce años nos casamos. Lo más complicado creo que fueron los momentos de angustia porque no podíamos ser padres.

¿Pensó que ya no iba a ser mamá?

Así es, porque ninguno de los tratamientos médicos funcionaba, incluso hice uno en Estados Unidos. Le dije a Andrés que yo creía que no iba a ser madre y él me respondió que se casó conmigo porque me quería.

Los doctores nunca me daban una respuesta; una prima me aconsejó que consulte a la psicóloga Lucy Roldán porque consideraba que tenía una carga que debía aflojar. A Andrés le dije que si yo hubiese conocido este problema cuando éramos enamorados se lo habría dicho.

Cuando aflojé las emociones, quedé embarazada. Pensaba que yo era tubo bajo, sentía angustia y me moría cuando veía a Andrés abrazando a niños. En su momento quise tener otros, pero ya tengo 42 años. Solo Dios sabe. Mis hijos quieren una ñaña.

Es una lotería que un hombre entienda una situación así…

Nunca me señaló ni juzgó, ni me sacó nada en cara. Andrés estuvo conmigo siempre, además respeta mi trabajo, espacio y tiempo. Hemos hecho un gran equipo. Yo era una mujer que planificaba todo.

Esperé siete años para ser madre. Pedía uno y me llegaron dos. Creo que fue mi compensación por esperar tanto. Aprendí que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios dispone. La pandemia es un ejemplo, la gente tenía muchos planes, pero todo debió quedar en pausa.

Siempre tuvo problemas de peso. ¿A sus 42 años ya es algo superado?

La televisión exige una buena imagen. El peso siempre ha sido mi lucha. Antes de la cuarentena inicié un tratamiento con Bruno Sánchez, quien me ha ayudado a perder peso. No estoy haciendo el ayuno intermitente que está de moda. Como de todos los grupos alimenticios y un día como libremente.

He bajado más de 20 libras, bailo tres veces a la semana y camino no importa la hora que sea. Todo sea por la salud. El peso nunca se convirtió en un impedimento para trabajar.