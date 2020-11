Gustavo Navarro: "Siento una tristeza profunda por no ir a trabajar a Canal Uno”

El presentador Gustavo Navarro se despidió de Canal Uno. Después de Rafael Cuesta, la Nena Gutiérrez, Silvia Fabara, Enrique Muñoz y otros en noticias, era el que aún no abandonaba el barco, pero ya lo hizo.

Acaba de cumplir 17 años trabajando en esa empresa. “Luego de unos meses de nacida Ana Victoria, mi hija mayor, ingresé como conductor del magacín matutino 'Con ellas'. María Clara Triviño, María Leticia Roca y Karina Burgos fueron mis primeras compañeras.

Era su reingreso al mismo canal, al mismo edificio donde estuvo desde la primera piedra y de la señal de prueba de su primera transmisión como SíTV. Después vinieron 'Despierta América', 'Viva la mañana', 'Cómplices', 'A reventar', 'Sale de aquí', 'Caída y limpia', 'Guayaquil caliente', 'Playa aventura', 'ExtraTV', 'Calentando el show', 'Baila la noche', 'BLN', etc.”.

Gustavo añade que en agosto de 2011, Rafael Cuesta le dio la oportunidad de ingresar al proyecto 'Noticiero Uno Confiable'. “De esos nueve años, solamente puedo decir que sigo aprendiendo y que esa palabra es todo en periodismo y comunicación, con un equipo de colaboradores y amigos fantásticos a quienes llevaré en mi mente y mi corazón.

El lunes 9 de noviembre fue mi último día, me duele el alma, las lágrimas aclaran recuerdos. Le he dado más de la mitad de mi vida y, además, lo di todo, mi esfuerzo máximo con generosidad, lealtad y decencia. Lo intenté todo. Adiós, Canal Uno, no volverá a existir un canal como el que hicimos. Tengo el corazón partido y al despertar sentiré una tristeza profunda por no ir a trabajar a mi canal”.

Cuenta que sus familiares estarán siempre dándole las fuerzas, ganas y razones para seguir adelante con los valores y educación que recibió. “A mi padre (Gustavo), fallecido, gracias por apoyarme al tomar la decisión de trabajar en la comunicación”.

La situación laboral que atraviesa esa empresa ha hecho que varios talentos tomen la decisión de marcharse. Gustavo se resistía, pero no le quedó de otra que dar un paso al costado.

Su excompañera La Nena Gutiérrez dijo: “Entiendo perfectamente lo que estás sintiendo. He sido testigo que lo diste todo, de tu lucha inagotable, de tus ganas, tu profesionalismo, tu pasión de seguir, pero era el momento de tomar una decisión. Dios nos permita pronto volver hacer lo que tanto nos apasiona”.