Rocío Cedeño: "Si en el informativo de TC se hacen cambios, el público siempre será nuestro termómetro"

Siempre con una sonrisa a flor de labios y una dama en todo el sentido de la palabra. Así es Rocío Cedeño, presentadora de noticias de 'El Noticiero estelar' de TC. En esta empresa ha trabajado 27 años. Antes estuvo en RTS.

Fue candidata a Miss Ecuador en 1986. Entonces ganó Verónica Sevilla, quien ahora aspira a ser vicepresidenta de la República. Nacida en Portoviejo, tiene 53 años, una edad que confiesa sin problemas. Vive agradecida y considera que es una mujer que ha recibido muchas bendiciones.

El canal ha emprendido una campaña de imagen...

Por esta pandemia es el momento preciso para renacer y dar gracias a la comunidad. Hemos hecho la campaña 'TC Somos Todos' con un mensaje que incita a la unión y empatía, participan 11 artistas ecuatorianos. Ahora con Internet estamos muy comunicados con la audiencia. El televidente hace preguntas y espera respuestas. La canción está lista, falta la parte de los talentos.

La ciudadanía está nuevamente preocupada...

Así es, porque el coronavirus no se ha marchado. Pueden existir miles de protocolos, pero si no hacemos conciencia no pasará nada. En canales internacionales existen campañas que dicen que salvemos la Navidad. Para bien o para mal, la pandemia ha sacado lo que realmente somos. El noticiero de la noche no paró. Durante la cuarentena pude informar.

¿Cómo ha vivido su familia esta situación?

Mi esposo, Rafael se enfermó y otros familiares. Creo que la carga viral en él no fue muy fuerte. Hizo su cuarentena y no se dejó ver hasta que estuvo curado. Mi hija Diana Sofía (25) llegó a Ecuador con las justas, antes de que cerraran los aeropuertos. Ya retomó sus actividades como artista entre el país y Estados Unidos, donde trabaja la parte de la producción musical.

Cuando terminé el 2019 no pensé y creo que nadie se imaginó que íbamos a pasar encerrados el 2020. Quería estudiar una maestría. La pandemia me puso frente al espejo y aterricé porque tenía otros planes. Valoré lo verdaderamente importante. Para mis hijas Giulliana (18) y Analía (17) también fue muy duro quedarse estudiando en casa. Con esta crisis nos dijeron que todos somos vulnerables.

Este también ha sido un año en el cual perdió a un amigo y excompañero, Carlos Luis Morales.

Algo impactante y me afectó mucho. Un compañero de 12 años. Luego de que él se dedicó a la política no nos volvimos a ver. Me quedo con ese recuerdo lindo de la despedida que le hicimos en mi casa. Extraño su optimismo y alegría contagiosa, lo recuerdo con inmenso cariño y agradecimiento.

'El Noticiero' está atravesando un período de cambios. Para usted fue un duro golpe la salida inesperada de su exjefe, Carlos Armanza...

Existe una buena relación. En la vida hay personas que marcan a nivel personal y laboral, él lo hizo para bien. Mi cariño, respeto y consideración, es un profesional a carta cabal. Mi agradecimiento por el aporte que hizo al informativo.

Aprendí a trabajar en equipo y amar más este oficio. Un jefe de puertas abiertas. Tenemos un nuevo director (Allen Panchana) y estamos en un proceso de reestructuración. Siempre hay una expectativa natural. El televidente merece un buen producto.

Desde hace casi un año comparte con Andrés Jungbluth, con quien se nota la química...

Con Andrés ya nos conocíamos y habíamos trabajado en ciertos eventos. Se integró fácilmente y es de esas personas que suma. Mis compañeros y yo hemos sido compatibles. Es importante el respeto a los demás y a su forma de ser.

El informativo de TC se ha caracterizado por la crónica roja. ¿Ahora se ha bajado el tono con respecto a estos temas?

Nada está dicho, los que deciden son los televidentes. Si sé que en un canal ofrecen crónica roja, lo busco para informarme de ese tema, pero en la comunicación nada está escrito sobre piedra. Si en el informativo de TC se hace una reestructuración y se cambia aquello, finalmente será el público nuestro termómetro a través de las redes sociales.

Pero la competencia aprovechará aquello...

Seguramente. Pero creo que es el momento de escuchar y dejarse dirigir por la audiencia.

Llegará otra comunicadora (Gisella Bayona) al noticiero estelar de las 19:00...

Así es, pero no nos han dicho fecha exacta, tampoco tengo claro cuál será su rol. Antes estuvieron Ana María Serrano, Yolanda Torres y hace muchos años Ximena Aulestia.

Usted es de las pocas personas de las que nadie habla mal…

(Risas) Eso no lo sabemos. Lo único que hago es ser auténtica y solo trato de entregar cariño. A esta altura de la vida hay que ser agradecido y aprender a valorar las bendiciones que recibimos, como la salud.

¿Cómo se logra mantener un matrimonio de casi tres décadas?

Son 27 años. Regresé de mi luna de miel a trabajar en TC. Con amor de parte y parte hemos logrado estar juntos este tiempo. También ayuda la tolerancia y el respeto a esa persona que escogiste y que decidiste amar. Nada es color de rosa y cuando se viven situaciones difíciles es cuando se pone a prueba el amor.

La desaparición de la hija de los artistas Romina Power y Albano desencadenó la ruptura matrimonial de una pareja aparentemente perfecta. Ustedes vivieron la pérdida de un hijo y por fortuna salieron adelante...

Estadísticamente familias o parejas que han pasado por situaciones similares se desintegran, porque no soportan el dolor. Esa es la principal razón, ya que muchas veces ver a la pareja nos recuerda lo ocurrido. En nuestro caso, nos unimos.

Mi familia pensó que me iba a morir porque me perciben como muy frágil. La vida me puso en una situación que tenía que proteger a lo que me quedaba, mi esposo Rafael y mi hija Diana Sofía. Luego vinieron las otras niñas. Tuve que sostenerlos, no sé de dónde salió una fuerza interna.

El dolor nunca se va…

Lo recuerdo con alegría, aunque a veces me pongo triste y lo extraño. Rafaelito ya sería un joven de 21 años. Falleció un 11 de septiembre. Nuestra relación cielo tierra es muy especial. Lo hago trabajar mucho como mi angelito. Tenemos la fundación familiar Sonrisas del cielo. Cada 28 de noviembre festejamos su cumpleaños con esta fundación. Los niños nos esperan, se celebra una misa y llevamos regalitos.