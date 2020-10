Coronavirus: Claudia Camposano, Andrés Garzón y Cinthya Naveda se contagian

Algunos talentos de TC están contagiados con coronavirus. Del programa de farándula 'De boca en boca', Cinthya Naveda, Lissette Cedeño y Priscilla Tomalá, quien también es parte de la revista 'De casa en casa'. Por ello solo aparecen Silvana Torres y Miguel Cedeño.

Anita Buljubasich: "Nerio se contagió de coronavirus y fue el que menos salió de casa" Leer más

Según Cinthya “soy asintomática y me siento bien”. Mientras que Priscilla Tomalá comentó: “el sábado pasado me dieron los resultados. Ha sido fatal. Hay momentos que me ahogo. A mis hijos (Valentina y Matías) les dio más leve. Ya perdí el gusto. Cinthya también se enfermó y me enteré que Lissette estaba con un poco de fiebre. No sé qué pasó porque me he cuidado mucho”.

Priscilla Tomalá. Cortesía

El productor Marlon Acosta, quien tuvo la enfermedad en los meses más críticos que vivió Guayaquil, tenía previsto irse a Estados Unidos durante este feriado, pero suspendió su viaje de vacaciones. Lo iba acompañar el presentador Miguel Cedeño.

Del programa 'De casa en casa', Anita Buljubasich se encuentra ausente. Se hizo la prueba y salió negativa, pero como su esposo, Nerio David Pérez está con COVID-19, ella prefiere no ir al canal. El comunicador Jorge Rendón de 'El Noticiero' y que además colabora en el espacio de variedades presentó algunos síntomas.

Efraín Ruales pide a sus seguidores que se cuiden del COVID-19 Leer más

Otros enfermos son los actores de la telenovela 'Antuca me enamora', entre ellos, Andrés Garzón, quien padece de diabetes, pero evoluciona favorablemente. "Me siento con malestar. Me dio tos", indicó. Katty García ya se reintegró a grabar. Recién cayó enferma Claudia Camposano. La preocupación de la actriz es su hija, la más pequeña, Amelie.

Durante la pandemia, en TC se tomaron las medidas de bioseguridad respectivas, haciendo exámenes al personal.

Además se hizo hincapié en el uso de mascarillas, alcohol y se mantuvo el distanciamiento social. A pesar de aquello no se pudo evitar los contagios.