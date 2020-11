La Bombón: "A mis errores les he sacado provecho porque más famosa me han hecho"

Hace más de un año La Bombón, Mayra Montaño, llegó a RTS “para ver qué pasaba y me quedé de largo” en la primera emisión del informativo 'La Noticia', porque afirma que goza de la aceptación del público y que este no olvidó su paso por Canal Uno, donde laboró más de 6 años.

Muchas veces le hace bromas pícaras a sus compañeros o mete la pata con algún comentario, como cuando le dio el pase desde el estudio a su compañero Julio César Saona, que se encontraba en un sector de Guayaquil y dijo: “Le damos paso a Julio César Saona, el Batman de la información. ¿Cómo está mi querido Clark Kent?".

A algunos les divierten sus ocurrencias o equivocaciones, mientras que en las redes sociales no la perdonan y le hacen memes. La presentadora y concejal no se complica y no pierde su esencia.

Sus compañeros, Luisa Delgadillo y José Luis Arévalo se enfermaron con coronavirus, sin embargo hasta el momento usted no ha caído…

Todos los días agradezco a Dios. Algunos dicen que me he hecho cristiana, soy una pecadora. Ahora estoy un poco preocupada porque se han dado nuevos casos. Si en la cuarentena no me pasó nada, en esta ocasión tengo que disfrazarme para que no me reconozcan.

Gente más joven se enfermó y se aisló. Con Jorge Salazar orábamos antes del informativo, nos dábamos fuerzas. Agradecía a Dios por un día más de vida, porque me tiene entre sus elegidas.

El coronavirus no pudo con La Bombón...

Cada vez que me hacía las pruebas decía que de esa no me salvaba. Pero salía airosa, el examen arrojaba resultados negativos. Soy el único bombón que no se derrite con el sol, ni se lo lleva el coronavirus. Todos los días era una batalla ganada.

Esperemos que no haya segunda vuelta o segunda ola. Tomemos esta situación con responsabilidad. Me costó aceptar que amigos y conocidos se marcharon. Cada vez que me encuentro con mis amistades me provoca abrazarlas.

Pero por si acaso tenía listo el testamento…

Algunos me decían que hiciera el testamento. Ya sabía a quién le iba a dejar la ropa, las carteras, los zapatos, los accesorios y las extensiones. De billete nada, porque lo que se tendrán que repartir son las deudas (risas).

La alimentación es importante para mantener la salud.

Una buena alimentación mantiene un cuerpo sano. Consumo mariscos, cuando la mujer da a luz le dan de comer gallina criolla y bagre. Yo me sostuve con este pescado, es muy sano. En la casa me preparaban sudado o tapado de bagre con harto verde o encocado. Me daba miedo estreñirme.

Tenía que mantener altas las defensas. El bagre me mantuvo en pie. He perdido peso. En la cómoda donde coloco los perfumes, puse la vitamina C y todas las que se imaginan (risas).

¿En algún momento habrá sentido miedo?

Como todo el mundo. Yo salgo de mi casa a las 4 de la mañana. A esa hora la ciudad duerme. En esos días recordaba la canción y el video 'Thriller' de Michael Jackson. No sabía en qué momento aparecía un zombie. Salía disfrazada y con las precauciones del caso. Hasta los hacheros se escondieron, ahora ya están viva la fiesta, como los sicarios, esos están peor. Este coronavirus nos cambió la vida.

¿En su familia nadie se enfermó?

Nadie, gracias a Dios. Este coronavirus es racista (suelta una carcajada) a los negros no nos paraba bola. La gente se cuidaba con lo que estaba a su alcance, mientras que al principio los negros estaban en la esquina bailando, jugando naipe y pelota y además empinando el codo.

Los marihuaneros decían: “yo que he fumado 20 años marihuana, no me va a tumbar el coronavirus”. El virus se reforzó y se fue con todo. A correr que todo es pampa.

A La Bombón no le perdonan ni un error, enseguida le hacen memes y la critican en las redes sociales...

Los memes no me molestan, me causan risa. Gracias a Dios tengo la capacidad de reírme de mí misma, de mis propios errores. Los que no pueden reírse de ellos, no tienen derecho de reírse de los demás.

Tengo esa bendición de ver mis equivocaciones con humor. Presénteme un ser humano perfecto, el único perfecto es Dios. A mis errores les he sacado provecho porque más famosa me han hecho. Me mandan saludos hasta del extranjero, la gente me saluda en la calle y se quiere tomar fotos conmigo.

Más de uno dice que no se lleva bien con Hugo Gavilánez...

Hemos hecho un buen equipo y ellos comprenden que ese es mi estilo. Me soportan (risas) y me quieren. Si me quitan mi esencia, ya no soy yo. Tampoco han intentado hacerlo. Me llevo con todos y eso incluye a Hugo.

Al principio estaba medio resabiado el viejo, porque no sé qué le metieron en la cabeza. Es un hombre inteligente y extrovertido, le gusta bromear. A nuestra edad no estamos para perder el tiempo peleando, hay que valorar lo maravilloso de la vida.

Cuando él preguntó en el informativo: “¿Creen que los burdeles y chongos son necesarios?”. “Para ti ya no”, respondí. Eso enseguida se viralizó en las redes sociales. Le pedí disculpas porque fue algo espontáneo, no quise poner en duda su virilidad. Todo es improvisado, nada es con libretos.

¿Usted debe acostarse temprano para madrugar?

A las 05:45 salimos al aire. Por ello no sé lo que es amanecer bien templada en la cama. A fiestas no voy y cuando voy estoy que bostezo. A las diez de la noche ya estoy en posición vertical (risas).

Luce un nuevo look…

A veces luzco el cabello con ondas y otras, lacio. La gente se atacó cuando me vieron con el pelo lacio, me dijeron que me queda bien y que se me ve más delgada.

¿Cómo espera terminar el 2020?

El 2020 no puede sorprenderme más. No pienso en la ropa nueva o en lo material. Aunque siempre me compro mi ropita, es mi debilidad porque son gustos que las mujeres nos damos. Por algo también trabajo. Busco las ofertas. No soy amante a lo caro.

Cuando repito ropa, enseguida se dan cuenta y lo suben a las redes. No tengo una boutique. Lo único que pido es que Dios nos siga regalando la vida. Si no tengo a mi familia me convertiría en muerta en vida.

¿Pedirá una pareja para el 2021?

No me interesa un hombre, muchas veces son solo un estorbo. Que Dios me dé larga vida para viajar y compartir mi mesa.

¿Seguirá en la política?

Continuaré buscando los espacios y las oportunidades para servir, no servirme. Ese gusto de ayudar no me lo quita nadie. No lo digo porque me estén entrevistando, así soy.