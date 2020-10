La Nena da un paso al costado y se va de Canal Uno

A María del Rosario Gutiérrez le tocó partir de Canal Uno. En el 2017, el gerente de producción Jean Paul Prellwitz la llamó para integrar la revista 'Ya es medio día'.

La presentadora se reencontró con “gente linda a quienes quiero mucho y conocí otras maravillosas personas con quienes compartí risas, aventuras, entrevistas y anécdotas. En plena pandemia, el espacio salió del aire y me llevaron a noticias, donde también conocí nuevos y buenos compañeros que me recibieron de la mejor manera; me enseñaron, me apoyaron, me tuvieron paciencia”.

La Nena, que fue parte de empresas como RTS ('Aló qué tal'), TC ('Cosas de casa') y Telerama ('De mujer'), ahora se dedicará a su familia, después de trabajar sin parar durante 23 años.

Aunque no descarta volver a la pantalla o crear un emprendimiento, un negocio propio. Tiene dos hijos, Nicolás y Sebastián, de cinco años. Le emocionan mucho los mensajes en las redes sociales en los cuales la gente le expresa su cariño.

Tras la renuncia de Rafael Cuesta el 30 de septiembre, los noticieros salieron del aire. Silvia Fabara, (quien parece que se irá pronto), Enrique Muñoz y Gustavo Navarro reaparecieron en la mañana dos horas, y Verónica Landetta y Rommel López en la noche (media hora). Por los vientos que soplan, esto cambiará.