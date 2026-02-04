Nelson Peltz opina sobre la ruptura de Brooklyn Beckham con sus padres

El empresario billonario Nelson Peltz rompió su silencio sobre la disputa familiar entre su hija Nicola, su yerno Brooklyn Beckham, y los Beckham

El empresario billonario Nelson Peltz habló sobre la tensa situación entre su yerno, Brooklyn Beckham, y los padres de este, David y Victoria Beckham.

Peltz, de 83 años, se refirió al conflicto familiar durante una sesión de preguntas en el evento WSJD Invest Live. El magnate evitó extenderse, pero dio un claro apoyo a su hija y a su yerno.

“Mi hija y los Beckham son una historia completamente aparte y no es para tratar aquí hoy. Pero les digo que mi hija es excelente, mi yerno Brooklyn es excelente y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”, declaró Peltz.

Sobre su rol en el asunto, el padre de Nicola Peltz agregó: “Yo les doy consejos. A veces ellos me dan consejos a mí”.

Cómo inició el conflicto

Las declaraciones de Nelson Peltz llegan después de que Brooklyn Beckham, de 26 años, publicara un extenso y duro comunicado en Instagram a fines de junio. En él, acusó a sus padres de intentar arruinar su relación con Nicola Peltz desde antes de su boda, de controlar narrativas en la prensa y de priorizar la imagen pública sobre el bienestar familiar.

Brooklyn afirmó que no desea una reconciliación y que, por primera vez, se siente en paz lejos de la dinámica familiar que le causaba “ansiedad abrumadora”.

La diferencia económica en la familia

Un elemento subyacente en esta disputa es la abismal diferencia de patrimonio entre las familias. Nelson Peltz, un reconocido inversionista, posee una fortuna estimada en 1.600 millones de dólares. En contraste, el patrimonio combinado de David y Victoria Beckham se calcula en unos 680 millones.

Esta diferencia económica generó comentarios, como los de la periodista Marina Hyde, quien en un podcast señaló que, según rumores, Peltz otorga a su hija una asignación mensual de un millón de dólares. Hyde mencionó que los Beckham “no pensaron que sus hijos serían los que firmarían un acuerdo prenupcial”.

Los Beckham mantienen la unidad frente a la crisis

Frente a las acusaciones públicas de su hijo mayor, David y Victoria Beckham optaron por el silencio público. Sin embargo, demostraron unidad familiar al asistir juntos a la Semana de la Alta Costura en París la semana pasada, junto a sus otros hijos: Romeo, Cruz y Harper.

La situación expone una fractura familiar muy mediática, con Brooklyn Beckham alejado de su núcleo original y bajo el apoyo explícito de su suegro, una de las figuras más poderosas de las finanzas estadounidenses. El futuro de esta relación familiar permanece incierto.

