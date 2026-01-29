Nicola Peltz recibe asignación mensual de un millón de dólares

Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, mantiene un estilo de vida marcado por el lujo. En el ámbito mediático circula el rumor de que la actriz de Lola recibiría una asignación mensual de un millón de dólares por parte de su padre, el multimillonario Nelson Peltz.

La versión fue mencionada en un episodio reciente del podcast The Rest is Entertainment por la periodista Marina Hyde, quien conduce el espacio junto al productor de televisión Richard Osman. Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas de manera oficial por la familia Peltz.

Un padre millonario

Nelson Peltz es un reconocido inversionista y fundador de la firma Trian Fund Management. Según Forbes, su patrimonio asciende a aproximadamente 1.600 millones de dólares. Durante el podcast, Hyde señaló: “Por lo que he oído, creo que los Beckham le dan a Brooklyn bastante dinero, pero no una fortuna, y hasta cierto punto esperan que se valga por sí mismo y logre independencia”.

La periodista añadió: “Quizás Nelson Peltz lo negaría, pero he escuchado que dijo: ‘Le doy a mi hija una asignación de un millón de dólares al mes’”. También comentó que “lo único que los Beckham no previeron es que serían sus hijos quienes tendrían que firmar el acuerdo prenupcial. Pensaron que sería al revés”.

Acuerdo prenupcial

En abril de 2022, cuando la pareja contrajo matrimonio, medios como The Sun informaron que Brooklyn Beckham habría firmado un acuerdo prenupcial antes de la boda con Nicola.

En paralelo a estos rumores, Nicola y Brooklyn han sido vistos con frecuencia en eventos públicos y viajes internacionales, lo que ha avivado el interés mediático en su estilo de vida. Recientemente, fueron fotografiados durante una cita en la que degustaron un vino considerado entre los más costosos del mundo, imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales y portales de espectáculos.

En 2024 se conoció que la pareja adquirió una mansión en Hollywood valorada en más de 15 millones de dólares. De acuerdo con registros difundidos en su momento, Nicola figura como la principal propietaria del inmueble.

Un tenso momento familiar

Fuentes citadas en ocasiones anteriores han señalado que David y Victoria Beckham mantienen una postura clara respecto al manejo del dinero en su familia. Ambos han expresado públicamente la importancia de que sus hijos desarrollen autonomía y comprendan el valor del trabajo, por lo que su aporte económico en la compra de la vivienda habría sido limitado. Desde el entorno de la familia Peltz, en cambio, se ha indicado que Nelson Peltz y su esposa, Claudia, buscan garantizar la estabilidad financiera de su hija.

Estas diferencias entre ambas familias también se habrían trasladado al plano personal. En semanas recientes trascendió que la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres atraviesa un momento distante, luego de que el joven publicara un extenso comunicado en redes sociales, lo que volvió a poner a la pareja en el centro de la atención farandulera.

