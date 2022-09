“Pido al señor presidente ayudar a mi Esmeraldas”, fue la frase inicial de su respuesta en la última instancia del certamen Miss Ecuador. Lo dijo Nayelhi González Ulloa, joven esmeraldeña de 26 años y enfermera de profesión. Este es el discurso más político y contundente de los últimos tiempos del certamen de belleza y fue gracias a sus palabras y a su indiscutible calidez humana que ahora porta la máxima corona nacional.

Naye o Flaca, como la llaman amigos y cercanos, tiene un encanto natural y una dosis de dulzura, pero también mucha firmeza en sus opiniones.

Nayelhi González. Miguel Canales// EXPRESO

Ella creció en el barrio Parada 13 (Gran Colombia) de la capital esmeraldeña, vía a la playa Las Palmas. La más cercana a su domicilio y a la que solía ir con más frecuencia aunque, como local, el mar ya no le llama tanto la atención.

La reina de belleza, quien participa por primera vez en uno de estos certámenes y obtuvo el máximo triunfo, se considera una mujer sencilla y muy hogareña. Sus lujos, dice, son los valores y enseñanzas que tanto sus abuelos como sus padres han dejado en ella. “El esmeraldeño es muy sencillo y no necesita tener riquezas para ser feliz. Somos muy familiares y alegres. Tenemos ese guaguancó que nos hace especiales. Eso significa alegría, chispa”, explica sobre su tierra.

En esta entrevista nos revela más de su personalidad y la responsabilidad que tiene ahora para apoyar a la juventud de su provincia. Nayelhi abraza fuerte al saludar y al despedirse, y también lo hace con sus respuestas.

La entrevista

¿Cualquier persona puede tener guaguancó?

Esto viene de nuestras raíces afros, de los costeños. Somos muy alegres y divertidos. En un carnaval en Esmeraldas te das cuenta del significado de esta palabra.

Es una profesional de la salud, licenciada en Enfermería. ¿Cómo se vincula con ella?

Yo quería estudiar Medicina, era mi primer sueño. Pero la enfermería se presentó en mi vida de manera natural. Aprendí primero empíricamente, a los 16 años, cuidando a mi abuelo. En las aulas de clases me di cuenta de que tenía el don para atender al paciente. Las enfermeras somos ángeles con cofias.

Hay una percepción de que suelen ser toscas, un poco groseras. ¿Por qué es así?

No creo que seamos bravas, pero a veces nos apoderamos tanto de nuestra profesión que tenemos que ser fuertes. También tenemos muchas cargas horarias y ese cansancio puede que la gente lo tome en mal sentido. Damos lo mejor.

¿Cómo fue su primer turno?

Lo recuerdo bien. Fue en la zona de San Lorenzo, al norte de Esmeraldas. Es fronteriza. Estaba en la sala de varones y allí hay pacientes con diferentes edades y diagnósticos. Había un adulto mayor muy complicado. No le gustaba que lo atienda mucho. Pero yo considero que los que somos serios somos los más sensibles. Un día llegué en la mañana y ya se había complicado, me vio el doctor y me preguntó la hora. Era para anotar la hora del deceso. Fue impactante para mí porque, aunque él peleaba, yo sé que nos tomamos cariño. Me golpeó mucho y era la primera vez para mí de notificar un fallecimiento.

Durante la pandemia estuvo en la primera línea de contacto. ¿Cómo fue trabajar en este tiempo?

Fue algo muy difícil. Ya estaba trabajando en Esmeraldas. No estábamos preparados para una pandemia y la COVID vino a destrozar a muchas familias. Era algo muy difícil, no solo en el centro de salud, también perdí familia y amigos que quería mucho. Como enfermera aprendí que las cosas más sencillas valen más. Tuve miedo, es cierto. En mi barrio fallecieron personas cercanas y todo cambiaba cada día. Nuestro sistema sanitario colapsó y no teníamos los implementos para atender al paciente. Yo me contagié tres veces, solo la tercera fue comunitaria.

Ahora tiene una voz importante y puede hablar claro del desbalance del sistema de salud.

Claro. Los centros de salud vivimos la falta de los recursos y tenemos que implementar más cosas. Puede haber el talento humano, pero si no tenemos lo necesario no podemos actuar.

Ahora que tiene una beca de estudios, ¿le gustaría continuar con la de Medicina?

¡Por qué no! Tendría que analizarlo. Quizá y sea la doctora González.

¿Y el modelaje cómo le llega?

Fue hace año y medio y siento que se me da muy natural. Adoro estar frente a una cámara y posar. Mi primer desfile fue en una playa de mi ciudad y de allí me invitaron al Fashion Week. Luego tuve un par de publicidades, la más grande de CNT. Pero mis ángeles son Alex Sem y Marco Muñoz, quienes me invitaron a ingresar al certamen. Ellos han creído mucho en mí.

¿Le gustaría tener su propia agencia en su ciudad?

En Esmeraldas hay muchas mujeres hermosas y talentosas. Y sí, necesitan oportunidades. No sé si una agencia por el momento es pronto, pero sí quiero ser ese ejemplo de ir buscando oportunidades.

Hace poco fue asesinado un niño que era delincuente en su ciudad. ¿Qué busca usted para los menores?

Hay que incrementar más los valores y hay que fortalecerlos más. Yo no puedo decir que puedo cambiar muchas cosas, pero puedo dar un mensaje y que se enfaticen las virtudes dentro de la familia. La situación económica y falta de oportunidades pueden llevarnos a tomar malas decisiones, pero tu formación en casa te da la fortaleza. Es lo que yo viví en mi casa, siempre me dijeron: ‘No puedes tener mucho, pero debes ser respetuosa, honesta’.

Su respuesta final fue una petición para su provincia, una de las más violentas de Ecuador. ¿Se lo diría al presidente en algún diálogo?

Claro que sí. Esmeraldas es más que playas y gastronomía. Somos personas que necesitamos ser valorados. Hay tantos chicos que necesitan que apuesten por ellos. Le pido, con todo el respeto del mundo, que tengamos más visibilidad. Que borre un poco la desigualdad de la provincia. Esto le pediría del corazón.

Más de ella

Su nombre completo es Nayelhi Alejandra González Ulloa.

Nació el 8 de mayo hace 26 años.

Es signo tauro.

Su color favorito es el blanco.

Su platillo predilecto es el ceviche de concha.

Sabe bailar salsa y marimba.

Uno de sus talentos es cantar. En el Miss Universo quizá interpréte una canción folclórica.

Su artista favorito es José José.