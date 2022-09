Entre comentarios variados -muchos positivos y uno que otro con algún tinte racista-, el país recibió el nombre de la nueva Miss Ecuador. Nayelhi González, sin duda, representa a cabalidad a muchas de las mujeres afro de su provincia, Esmeraldas.

Alta (1,76 m. de estatura), delgada y de piel morena, la ya elegida Miss Ecuador 2022, además de su figura y gracia para caminar (es modelo profesional), llamó la atención por la contundencia y valentía de su respuesta ante la pregunta que le tocó por suerte una vez elegida entre las seis finalistas.

Si pudieras pedirle algo a alguien, ¿a quién sería y qué le pedirías? “Le pediría al señor presidente de la República que ayude a mi tierra, Esmeraldas, una tierra que necesita de más propósitos y más oportunidades, tierra de jóvenes resilientes, valientes, que tienen dones importantes que dar no solamente a Esmeraldas, sino a todo nuestro país”.

Si bien es cierto que Nayelhi debe trabajar un poco más en su dicción, su intervención deja claro que no quiere ser una Miss Ecuador que pase sin pena ni gloria. Pero eso solo el tiempo lo podrá demostrar.

Ésta es una victoria histórica para nuestra provincia💚🤍 más allá del crimen y la inseguridad que aquejan nuestra tierra, podemos evidenciar que el esfuerzo y la disciplina marcan un precedente entre lo que fuimos y lo que seremos! #MissEcuador2022 pic.twitter.com/Ce7VmYwVF6 — Jarol Reasco Villavicencio (@JarolGiussepeRV) September 4, 2022

Así es la nueva soberana

Además de licenciada en enfermería, la nueva soberana es además modelo profesional. Eso explica su garbo para caminar y la facilidad que tiene para posar ante las cámaras. También es deportista: practica voleibol y atletismo, dos disciplinas muy extendidas en su provincia.

Pretende enfocar su proyecto social en los jóvenes. El plan que presentó a la Organización Miss Ecuador lleva el nombre de Chicos Diamantes, que busca potenciar el liderazgo en la sociedad.

Por otro lado, las redes sociales la aman. Antes del concurso tenía cerca de 9 mil seguidores. Un día después, estos sobrepasaron los 30 mil.

Georgette Kalil Roha, rumbo a Miss International

La joven guayaquileña de 20 años obtuvo la banda de primera finalista, una distinción que, dice, la hace sentir “una gran responsabilidad y un orgullo”. Georgette Kalil es la representante de Ecuador en el concurso Miss International, a desarrollarse en Japón.

“Desde el momento en que fui candidata tuve un enfoque claro: trabajar en mi propósito de servicio a mi país. Gracias al Miss Ecuador pude ser escuchada y se me abrieron muchas puertas para hacerlo realidad. Más allá de eso sé que di lo mejor de mí. Varias horas de trabajo y disciplina se vieron reflejadas en el escenario y estoy muy contenta y satisfecha con mi trabajo”, dice a EXPRESIONES respecto a su desempeño. Y agrega: “Para mí no es el final, sino el comienzo de una vida llena de cambios, tanto para mí como para mi país”.

Un resbalón que sí fue caída

“Si me caigo, me levanto y sigo. Eso pensaba y así lo hice. Al caer, simplemente sonreí y continué ”, aseguró a EXPRESIONES Génesis Salazar Jiménez, la representante de Sucumbíos, quien sufrió una aparatosa caída durante el desfile en traje de gala.

Zulay Plúa, vocera de la Organización Ecuador, explicó a este medio lo ocurrido: “A una de las chicas se le desprendió una piedra del vestido. Cuando Génesis dio la vuelta, se resbaló”. Agregó que está bien, solo con algo de dolor; fue llevada al doctor y le recetaron antiinflamatorios.

Sobre si cree que el mal momento afectó o no su participación en el concurso, la joven de Shushufindi asegura que no. “Ganaron las chicas que tenían que ganar y me siento feliz y orgullosa por ellas”, afirma.

¿Volvería a participar en Miss Ecuador? “Por supuesto que sí, una y mil veces. Es una experiencia muy linda, se aprende muchas cosas. Aprendí y mejoré en muchas cosas. Ahora soy una persona diferente”.