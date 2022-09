Desde Quito, Ciudad de México y Tegucigalpa los fans de Mar Rendón la están apoyando. No solo reproduciendo sus canciones sino también intentando cumplir sueños un poco más grandes. Es por eso, que vía Twitter, la noche del 5 de septiembre colocaron en las tendencias nacionales la frase 'Encuentro Haash y Mar', la cuál permaneció más de 12 horas entre lo más destacado. Esto con la intención de que en México la guayaquileña y el grupo de hermanas Ha*Ash puedan conocerse.

Esto fue organizado por sus clubes de fans tras la publicación del cover de Mar del duo mexicano. El tema en cuestión fue 'Perdón, perdón'.

La guayaquileña se mostró gratamente sorprendida por la activación. Por eso dio retuit a varias menciones e interactúo con sus fans. EXPRESIONES le preguntó sobre esta iniciativa de la cual está muy agradecida. "He sido fan de Ha*As toda la vida. Cuando estuve en 'Ecuador Tiene Talento' canté una canción de ellas en los duelos. También he hecho varios covers de ellas en mi canal, cuando decidí a hacer más música en español. Ellas siempre han hecho música que me llama la atención y me han servido como inspiración para los temas que yo he escrito. Ellas también son parte de Sony Music así que sí creo que sea posible este encuentro", detalló. La intérprete de 'Déjame ir' también explicó: "Es una iniciativa genial y ojalá podamos hacer algún día algo juntas".

Mar estará de vuelta en México en pocos días y allí tomará clases con la jueza de 'La Academia' Lola Cortés.