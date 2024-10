Nathaly Marcus: "Una dieta rica en nutrientes puede actuar como medicina"

Con frecuencia se escucha la frase que somos lo que comemos. “Pero yo pienso que también somos lo que vemos, tocamos, respiramos, absorbemos, sentimos, percibimos, pensamos y disfrutamos. Es decir, somos moléculas de energía con la capacidad de modificar nuestra salud para bien o para mal, con estímulos internos y externos. Y cada una de ellas se altera dentro de nosotros a partir de las experiencias que vivimos y cómo las interpretamos”, explica la mexicana Nathaly Marcus nutrióloga funcional, experta en Epigenética y longevidad, conferencista, autora de varios libros (entre ellos Secretos para mantenerte sano y delgado) y fundadora de Bienesta, un centro de medicina funcional enfocado en la prevención con una perspectiva integrativa de la salud, además fundadora del Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo (ISFMC).

Ella vendrá al país para presentar el evento Summit 360ec, edición Healthcare & Wellness, Nathaly Marcus en Ecuador, el 28 de octubre, en Guayaquil, en el Sánchez Aguilar, y el 29, en Quito.

“Es la primera vez que visitaré esa nación y estoy muy emocionada por ello. Es un evento en el que los asistentes podrán acceder a información que no comparto en redes, biohacks y muchas herramientas que les permitirá vivir en balance. Abordaremos temas relevantes como alimentación consciente, relación mente-cuerpo, cómo suplementarte según las necesidades de cada organismo, cómo apagar la inflamación, cómo mejorar la expresión de tus genes, cómo prevenir enfermedades y cómo tener longevidad y revertir el envejecimiento”, cuenta durante un diálogo con EXPRESIONES.

Desde que era una niña sintió el interés por el bienestar y por ayudar a la gente a sanar. Tuvo un trastorno de alimentación y vivió con pánico a engordar, convirtiendo a la comida en su enemigo.

“Me casé joven y me embaracé. Por lo que en vez de cursar medicina, que era mi sueño, me incliné por la nutrición. El nacimiento prematuro de mis mellizas, con ciertos problemas de salud, me animó a buscar alternativas distintas a través de una medicina integral. Ya que solo se me ofrecían soluciones temporales y medicamentos que no los solucionaban de manera definitiva”.

En Estados Unidos encontró a una doctora osteópata, especialista en terapia cráneo-sacral, que le hizo a sus hijas estudios de sangre especializados para detectar deficiencias nutricionales de vitaminas, minerales y grasas. “El cambio de alimentación sugerido, los suplementos recetados, masajes y ciertas terapias de neurodesarrollo, me ayudaron a cambiar su salud. Entonces me di cuenta de la importancia de la nutrición en el desarrollo y crecimiento de los niños y el impacto de una buena alimentación en la salud de las personas”.

"El ayuno es una gran medicina"

Tiene más de 20 años dedicada a la salud integral. Cortesía

¿Por qué los problemas de salud empiezan en el estómago?

El estómago y el intestino son vitales para la digestión y la absorción de nutrientes. Un desequilibrio en la microbiota intestinal puede desencadenar problemas de salud que afectan todo el organismo.

¿Es cierto que los alimentos son nuestras verdaderas medicinas?

Los alimentos son fundamentales para la prevención y tratamiento de enfermedades. Una dieta rica en nutrientes puede actuar como medicina y mejorar nuestra salud en general.

Sin embargo, muchos alimentos ya llegan a la mesa de nuestros hogares contaminados por los químicos.

Optar por alimentos orgánicos es clave para minimizar la exposición a pesticidas y químicos. También sugiero cultivar nuestras propias verduras o comprar en mercados locales que ofrezcan productos frescos y menos contaminados.

La mayoría de médicos lo único que tratan es el síntoma, no la enfermedad, porque todo se ha hecho un negocio. Entonces, ¿cómo curar el problema de raíz, sea cual sea?

Es esencial adoptar un enfoque integral. Debemos considerar la alimentación, el estilo de vida y las emociones para tratar la raíz del problema, no solo los síntomas.

Está de moda el ayuno intermitente para bajar de peso. ¿Lo aconseja, es para todo el mundo?

El ayuno es una gran medicina y una práctica noble e intuitiva. No es una dieta, sino un estilo de vida que ayuda a desinflamar el organismo y a eliminar sustancias viejas. Funciona como un reciclaje que permite al cuerpo limpiar la ‘basura celular’ y mejorar la longevidad, rejuveneciendo y optimizando nuestro estilo de vida. A partir de los 50 años, es crucial prestar atención a las señales del cuerpo. Si se opta por el ayuno, debe hacerse con cuidado y bajo supervisión médica.

En sus libros y en sus pódcast habla de la inflamación. ¿Qué inflama el cuerpo, cómo combatirlo?

La inflamación puede ser provocada por alimentos procesados, azúcares y grasas trans. Combatirla implica adoptar una dieta rica en antioxidantes, como frutas y verduras, y reducir el estrés a través de técnicas como la meditación.

En sus charlas también menciona el sanar consumiendo plantas maestras. ¿Cuáles son y de qué manera nos ayudan?

La cúrcuma, el ajo y el jengibre son poderosos antioxidantes y antiinflamatorios. Incluirlas en la dieta puede ayudar a desintoxicar el cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico.

"He tomado conciencia de la importancia de nutrir mi cuerpo no por el deseo de adelgazar sino por vivir con plenitud y bienestar”. Nathaly

El método de las 3 R

Nathaly, en el método de las 3 R del que habla en sus publicaciones y conferencias, ahonda en la salud intestinal, “que es el principio no solo de la salud física, sino también del bienestar general”, expresa. Este consiste en “remover, es decir eliminar aquellas sustancias que causan inflamación en el cuerpo, incluyendo alimentos proinflamatorios, como lácteos, trigo, azúcar (especialmente gluten), así como radiaciones, parásitos, virus y bacterias.

Además, hay que reparar, usando pre y probióticos, glutamina y nutrientes necesarios para mejorar y desinflamar nuestro cerebro y microbiota. Resetear porque después de limpiar y regenerar, es fundamental adoptar un estilo de vida que permita a nuestras células rejuvenecer y llenarnos de energía y vitalidad”.

Los beneficios de la microbiota

La profesional en salud se refiere a los beneficios de la microbiota intestinal saludable. Esta ayuda a digerir y absorber los nutrientes de nuestra dieta para mantener el cuerpo sano. “El 70% de nuestro sistema inmunológico depende de la microbiota. Mantenerla en buen estado es clave para evitar infecciones y enfermedades autoinmunes. Si está desequilibrada puede llevar a la depresión, ansiedad, problemas de memoria y concentración, e incluso insomnio. Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson".

Por ello recomienda fibra que se encuentra en alimentos como chía, linaza, verduras, cereales integrales y frutas de colores variados, la fibra ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina en sangre y es el alimento principal para las bacterias beneficiosas de nuestro intestino que producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que reduce la inflamación y protege contra enfermedades autoinmunes y cardiovasculares.

Además, sugiere ejercicio, "especialmente al aire libre y ayuno. Este mejora la biodiversidad de la microbiota, reduce la inflamación y favorece la producción de neurotransmisores para un sueño reparador, un buen estado de ánimo y una adecuada memoria y concentración”.

