Nacho Cuesta va por el título de reina Drag

El panelista del programa Viralizados Nacho Cuesta, conocido como Nacho Cheddar, se tomará un breve descanso, ya que está enfocado en ganar un concurso de Drag Queen que organiza una discoteca local.

Luis Guamán, campeón del duelo de Dj’s de Radio Punto Rojo Leer más

Cuesta comentó que habló con Niurka Moncayo, productora del programa, informándole su decisión de dejar temporalmente el espacio mientras se prepara para el certamen.

“Seguiré en Viralizados. El reto termina en diciembre, así que en enero estaré de vuelta, listo para retomar. Volveré después de haber ganado el concurso Strike a Pose”, dice con seguridad el artista, de 29 años.

Nacho, quien realiza shows en los que imita a Jasú, Sharon, Samantha Grey y otros personajes locales, confiesa que su verdadera pasión es presentarse como Drag Queen. Sin embargo, aclara que, a diferencia de otros drags que hacen de esto su estilo de vida, él se despoja del vestuario y sigue su día a día como Nacho Cheddar. “Cualquiera puede ser drag y no tiene nada que ver con la sexualidad”, comenta.

Martha Quiñónez quiere seguir los pasos de Mariela Viteri Leer más

Él mismo se produce, confecciona sus trajes, dedica horas a pegar cada detalle de pedrería, se maquilla, usa pelucas y tacones altos.

Se define como un drag teatral y eso es lo que busca demostrar en una competencia que será reñida, ya que se enfrentará a otras participantes con experiencia en este tipo de espectáculos.

“Más allá de los fabulosos premios, yo no compito por ellos, sino por el título. Eso es lo que me interesa. En esta competencia, los votos son presenciales; el público vota cuando asiste a la discoteca. No se puede hacer online. Una vez que queden dos finalistas, ganará quien reciba más aplausos, por eso es importante que el público asista y elija el mejor show”, explicó Nacho.

DJ Juan Mazón: Luego de su accidente, regala sillas de ruedas

Road to ultra: Ellos son los DJ que tocarán en Quito Leer más

Las fracturas que sufrió en el brazo y en el fémur cuando corría detrás de un ladrón llevaron al DJ y empresario Juan Mazón, de 53 años, a iniciar una campaña social en la que regala sillas de ruedas.

Reconocido DJ de programas como La feria de la alegría, A todo dar y Guayaquil caliente, además de varias radios y discotecas, Mazón cuenta que cuando estuvo hospitalizado, sintió la impotencia de no poder moverse. De hecho, actualmente usa bastón para caminar.

“Ver a muchas personas con movilidad reducida me llegó al corazón, así que hace dos meses empecé a regalar sillas de ruedas a niños discapacitados o personas con enfermedades catastróficas que no tienen recursos para comprarlas”, explica Mazón, quien hace las entregas personalmente.

Para solicitar una silla de ruedas, se debe enviar una foto y un video a sus cuentas de Facebook, Instagram o TikTok, que están a su nombre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!