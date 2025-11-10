Myriam Hernández pronto en Guayaquil: “El amor no tiene época”

La cantante chilena llega al país con su gira Tauro, un recorrido por sus grandes éxitos y las canciones de su nuevo álbum

“Cuando no te queda tierra firme bajo los pies, cuando todo se derrumba y no sabes qué hacer, cuando tocas fondo y parece que esta vez el dolor sí te va a vencer, aparece tu tenacidad y te hace florecer”. Así comienza Invencible, uno de los temas más destacados de Tauro, el disco más reciente de la cantante chilena Myriam Hernández, una de las voces más reconocidas y queridas de la balada latinoamericana.

Su undécimo álbum, grabado hace poco más de un año, mantiene el sello romántico que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria, pero también introduce un giro hacia el empoderamiento femenino y el amor propio. “Es muy importante contar las cosas que una vive, las cosas que viven muchas mujeres al igual que yo. Me conecto con ellas, me escriben y me dicen: ‘Tú eres nuestra voz a través de la música’. Eso me enorgullece y me encanta; por eso me preocupo de tener letras que lleguen al corazón y las identifiquen”, comenta la artista a Expresiones.

Say Ocean: “Nos sentimos listos para realizar nuestra gira en Sudamérica” Leer más

Hernández reconoce que este nuevo proyecto fue un desafío, pero que decidió mantenerse fiel a su estilo y cantarle al amor, incluso en tiempos en que la industria musical ha virado hacia otros géneros. “Siempre cuando te enfrentas a un nuevo disco es un nuevo desafío. Yo he preferido cantarle al amor y seguir por esa línea. No me he sumado al cambio hacia la música urbana, que respeto mucho, pero me he quedado con lo que hoy probablemente es lo más difícil: seguir en la música romántica”, afirma.

Apostar por el amor

En una época marcada por la inmediatez y las modas pasajeras, la cantante defiende su apuesta por la emoción y la permanencia de los sentimientos. “El amor no tiene que ver con una moda ni con una época. Es un sentimiento, y eso nunca va a terminar. Toda la gente lo siente, aunque tenga diferentes pensamientos, religiones o estilos. El amor es solo uno, y yo prefiero cantarle al amor siempre.”

¿Cuándo estará en Ecuador?

Los temas del nuevo álbum -entre ellos Invencible, Con los cinco sentidos y Nos hemos dicho todo- forman parte de su gira Tauro Tour 2025, que la ha llevado por distintos países de la región y que llegará a Ecuador el jueves 11 de diciembre, con un concierto en el Guayaquil Country Club.

El espectáculo, adelanta, incluirá un recorrido por los clásicos que marcaron su carrera, como El hombre que yo amo y Huele a peligro. En cada presentación busca un equilibrio entre los grandes éxitos y las nuevas composiciones. “Uno hace un sondeo e invita a la gente, hoy en día a través de las redes, para que te digan qué canciones quieren escuchar. Generalmente siempre son las mismas, las que esperan oír de las clásicas. También reviso en las plataformas cuáles son las nuevas que más han llegado al público, y con eso armo el setlist”, explica.

Hernández guarda un cariño especial por su público ecuatoriano, con el que ha mantenido una relación cercana desde sus inicios. “Desde el comienzo de mi carrera siempre hubo un cariño tremendo, un respeto por mi música, por mi trayectoria. Cada vez que voy se llenan los escenarios y la gente me demuestra su amor. Me emociono mucho cada vez que vuelvo a Ecuador.”

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ