Muertes en la farándula ecuatoriana: una revisión de los casos más polémicos

Un recuento de los casos de muerte que involucraron a exparticipantes de realities ecuatorianos, desde 2016 hasta 2025

La presencia de los realities en la televisión ecuatoriana configuró una generación de rostros reconocibles que, con el paso del tiempo, siguieron presentes en redes, entrenamientos personalizados, emprendimientos y nuevos formatos de exposición pública. Sin embargo, varios de esos nombres también quedaron asociados a hechos de violencia, investigaciones policiales y desenlaces que impactaron a su audiencia. Este recuento recoge los casos más representativos, reconstruidos desde registros oficiales, reportes periodísticos y testimonios divulgados. El caso más reciente es la muerte de Thiago Arroyo en Chone, Manabí.

Sebastián ‘Camel’ Caicedo: muerte en Moscú, Rusia (2016)

El fallecimiento del ecuatoriano Sebastián Caicedo en Moscú, en mayo de 2016, condujo a la identificación de una red de narcotráfico sudamericana. Caicedo, modelo y participante de realities en Ecuador, fue hallado sin vida en un hotel cercano al aeropuerto de Vnúkovo. En su estómago se encontraron ocho cápsulas con cocaína, con un peso aproximado de 80 gramos.

Una fuente de seguridad citada por el medio ruso RT explicó que Sebastián y su hermano Diego ingresaron cocaína al territorio ruso el 16 de mayo. Esa noche, una de las cápsulas se reventó, provocando su muerte. Diego llamó a una ambulancia e intentó reanimarlo, pero posteriormente huyó con el resto de la droga. La Policía ecuatoriana se sumó a la investigación y el entonces ministro del Interior, César Navas, siguió el caso de cerca. El proceso permitió atraer a Moscú a otros integrantes de la banda, quienes fueron detenidos con tres kilos y medio de cocaína.

Alex ‘El León’ Paredes: ataque armado en un gimnasio de Milagro (2023)

La muerte de Alex Paredes, conocido como ‘El León’ tras su paso por Calle 7, Combate y BLN, se registró el 17 de abril de 2023 en un gimnasio de Milagro. La Policía indicó que sujetos a bordo de un vehículo ingresaron al establecimiento y lo atacaron con fusiles y armas cortas. Un jefe policial señaló en la escena: “Hay algunos cartuchos 9 milímetros y cartuchos de fusil”. En el lugar se encontraban alrededor de tres personas y una resultó herida.

Las autoridades confirmaron que el crimen se ejecutó bajo la modalidad de sicariato, aunque evitaron revelar la identidad en un inicio hasta completar las pericias. Según reportes locales, Paredes mantuvo signos vitales por algunos minutos antes de fallecer debido a la gravedad de las heridas. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a cuatro hombres descender de una camioneta roja y dirigirse hacia él para dispararle. En 2022 ya había sobrevivido a un atentado en Durán.

Julio César Medina: disparo en exteriores de un gimnasio en Daule (2024)

El 9 de enero de 2024 se reportó la muerte de Julio César Medina, exparticipante de BLN en 2014, tras recibir un disparo fuera de un gimnasio en Daule. El hecho se conoció en medio de una jornada marcada por tensiones a escala nacional. En redes sociales, varias figuras del entretenimiento lamentaron su fallecimiento. “Se me parte el corazón, Julio siempre fue una persona maravillosa”, escribió Érika Vélez. Ámbar Montenegro expresó: “Amigo y profesor, fuiste una gran persona. Aún no asimilo esta noticia”. Érika Valencia agregó: “Mi negro, amigo bello no lo puedo creer. Estoy muy triste por tu partida”.

Thiago Arroyo fue parte de Calle 7 y BLN. Archivo

Thiago Arroyo: hallado sin vida en su gimnasio en Chone (2025)

Thiago Arroyo, excompetidor de Calle 7 y BLN, fue hallado sin vida la madrugada del 8 de diciembre de 2025 en la ciudadela Los Choferes, en Chone, donde residía y administraba su gimnasio Wolfit. Su tía encontró el cuerpo tras notar una luz encendida pasada la 01h30. Arroyo, de 33 años, era padre de tres hijos.

Su carrera televisiva y deportiva estuvo acompañada de una vida personal expuesta por controversias, relaciones sentimentales tensas y procesos legales. En 2016 mantuvo una relación con su compañera de BLN, Evelyn Naula, madre de su primera hija. La productora Priscilla Riera lo describió como “un joven divertido, tranquilo y dispuesto a ayudar, pero con una vida dura y problemas que solían sobrepasarlo”. Posteriormente enfrentó una acusación pública de agresión realizada por Génesis Aguirre, conocida como “La Samba”, que fue archivada, pero que afectó su imagen pública. También vivió relaciones con Josselyn Salgado y con Radmila Silva, madre de sus dos hijos menores.

La familia solicitó prudencia en el tratamiento mediático del caso. Su muerte se integró a una trayectoria marcada por la exposición y por decisiones que extendieron su presencia más allá de los realities.

