Yuleysi Coca: ¿Por qué está nominada a los premios ITV?

Según la directora académica, Ivette Emén, “la presentadora movió su comunidad para que voten por ella"

Desde septiembre, Yuleysi Coca forma parte de Fuull Farándula, tras un periodo fuera de la televisión. Está nominada a los Premios ITV junto a Dieter Hoffmann, quien renunció a Los Hackers para volver a VitoTVO.

Ella compite como Mejor Conductora de Variedades frente a Virginia Limongi y Michela Pincay. Yuleysi proviene de un formato farandulero y digital, Virginia pasó por En contacto y Michela trabaja en De casa en casa. Las dos últimas de la TV abierta. Dieter, por su parte, figura en la categoría masculina junto a Xavier Pimentel y Jonathan Estrada.

No convence su trayectoria como presentadora

La exesposa de Carlos José Matamoros se presenta como cantante, tiene dos millones de seguidores en Instagram y asegura trabajar con múltiples marcas. También pasó por VitoTVO.

Surge la pregunta: ¿influyó su comunidad digital para obtener la nominación? Su trayectoria como presentadora no parece ser el argumento más fuerte.

Según la directora académica del ITV, Ivette Emén, “movió su comunidad para que voten por ella”.

Exchica reality...

Excompetidora de Combate y BLN, además de exreportera de Vamos con todo. En 2021 ocupó el espacio que dejó Yuribeth Cornejo en Fuull Farándula de VitoTVO.

También incursionó en la música urbana con el tema Infiel, un lanzamiento que pasó sin mayor impacto. Su vida personal se volvió parte del espectáculo cuando, durante su paso por Combate, inició una relación con el presentador Carlos José Matamoros. Se casaron el 5 de diciembre de 2015 en un hotel de Guayaquil, pero el matrimonio duró apenas dos meses.

En febrero de 2016 anunció su separación y posterior divorcio, un episodio que ella prefiere que no se mencione, aunque fue ampliamente difundido.

En 2021 volvió a hacer pública su vida sentimental al iniciar una relación con Carlos Perea. Es madre de dos hijos y, durante un periodo, residió fuera del país.

