¿Qué pasó entre Lazito y Sarah Alarcón? Testigos, revelaciones y lo que sigue

Sarah Alarcón y Lazito acudieron a la audiencia en Florida Norte, que terminó suspendida tras tres horas.

La disputa legal entre la influencer Sarah Alarcón y el reportero Leonardo Quezada, más conocido como Lazito de la farándula, sumó un nuevo capítulo este miércoles 26 de noviembre de 2025. La audiencia de conciliación y juzgamiento, prevista a las 08:30 en el Complejo Judicial Florida Norte, terminó suspendida tras tres horas de diligencia, aunque dejó importantes revelaciones.

Tres horas, testigos y una suspensión inesperada

Durante la mañana, el juez escuchó únicamente a los testigos presentados por Sarah. Cuando llegó el turno de la contraparte, la diligencia tuvo que suspenderse porque la autoridad judicial tenía compromisos previos. La nueva fecha se anunciará en los próximos días.

Los testigos de Lazito —entre ellos Lissette Cedeño, Aura Arce, Samantha Grey, el productor Óscar Hidalgo y los reporteros Dieter Hoffmann, Luis Rúa, Guillermo Carrillo y La Víbora— quedaron a la espera de rendir su versión.

¿Por qué Sarah Alarcón denunció a Lazito?

El proceso inició el 4 de julio, luego de que en el programa Los Hackers del Espectáculo se insinuara que Sarah “presuntamente sería la manzana de la discordia” en la ruptura entre la presentadora Virginia Limongi y el modelo brasileño Cezar Augusto. La defensa de la joven asegura que tales afirmaciones carecen de veracidad y afectaron su buen nombre.

Por ello, Sarah presentó una denuncia bajo el artículo 396 del COIP, que sanciona las expresiones ofensivas con penas de 15 a 30 días de prisión, tratándose de una contravención de cuarta clase.

A su llegada a la audiencia, ni Lazito ni Sarah quisieron declarar. La influencer solo dijo que respeta el proceso legal y que se pronunciará cuando este concluya.

Gabriela Pazmiño Yépez rompe el silencio

Una de las declaraciones más fuertes la dio Gabriela Pazmiño Yépez, madre de Sarah y expresentadora de televisión, quien salió visiblemente afectada de la sala.

Pazmiño relató que, antes de respaldar públicamente a su hija, decidió contactar a Virginia Limongi, pues —según afirma— Lazito la invitó a hacerlo para “conocer la verdad” sobre el tema. Sin embargo, la conversación no avanzó.

“Le pedí que me dijera de dónde salía todo esto. Me respondió que ‘de los pasillos de TC’. Cuando le pregunté qué pruebas tenía, me dijo: ‘Eso pregúnteselo a los reporteros’. Entonces me di cuenta de que no había nada y eso me dio luz verde para actuar”, expresó.

La madre también denunció el linchamiento digital que enfrentó su hija: “Se jugó con la sensibilidad de una sociedad que señala sin pruebas. Han sido 20 años de esfuerzo y no iba a permitir que lo destruyeran por una hora de programa”.

La postura de Lazito

A la salida, Lazito dijo estar tranquilo, aunque admitió que esperaba que la audiencia se resolviera este mismo día. “No es nada personal, solo fue una pauta del programa. Hablamos de algo que se viralizó. No sé por qué se han ensañado conmigo. Espero no ser un chivo expiatorio”, comentó.

El comunicador insistió en que su imagen también se ha visto afectada por el caso.

¿Qué viene ahora?

La audiencia deberá retomarse con la declaración de los testigos de la defensa de Lazito. Luego de ello, el juez decidirá si existe o no responsabilidad penal por parte del reportero, y si las partes logran —o no— un acuerdo conciliatorio.

Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones, especialmente por el cruce indirecto entre Gabriela Pazmiño y Virginia Limongi, y por la presión mediática que rodea a los involucrados.

