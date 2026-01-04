Muere Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, a los 34 años en San Francisco

Victoria Jones, hija del acator Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en un hotel de San Francisco. Tenía 34 años

El actor y director estadounidense y presidente del jurado de la competición, Tommy Lee Jones, y su hija Victoria Jones en la inauguración del Festival Internacional de Cine de Tokio, en octubre 2017.

El inicio de 2026 quedó marcado por una tragedia personal para Tommy Lee Jones. Victoria Jones, hija del reconocido actor y director estadounidense, fue encontrada muerta a los 34 años en una habitación del hotel Fairmont de San Francisco.

La noticia, difundida inicialmente por medios como TMZ y People, conmocionó al entorno de Hollywood y reabrió la conversación sobre una vida que, pese a haber nacido bajo los reflectores, transcurrió lejos del foco mediático en sus últimos años.

Los servicios de emergencia acudieron al hotel poco antes de las tres de la madrugada, tras recibir una llamada de alerta. Al llegar a la habitación, ubicada en el piso 14 del establecimiento, los paramédicos solo pudieron certificar el fallecimiento.

Desde entonces, las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso, aunque han descartado de forma preliminar la existencia de un crimen.

Investigación en curso | Qué se sabe hasta ahora

Según la información recabada por TMZ, todos los datos obtenidos en el lugar fueron entregados al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense. Hasta el momento, no se han hecho públicas las causas oficiales del fallecimiento.

Medios estadounidenses coinciden en que no se encontraron signos de violencia ni sustancias visibles en la habitación, lo que refuerza la hipótesis de una muerte no criminal.

Sin embargo, el Daily Mail señaló que aún no está claro si Victoria Jones era huésped del hotel o cómo accedió a la habitación donde fue hallada sin vida.

Horas después, se conoció el audio de la llamada que alertó a los servicios de emergencia, en el que se mencionaba un “código 3 por sobredosis y cambio de color”, lo que ha llevado a considerar el consumo de sustancias como una posible causa, aunque sin confirmación oficial.

Victoria Jones | Una vida entre el cine y la discreción

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor también tuvo a su hijo Austin, hoy de 43 años. Desde muy joven mostró interés por la actuación y tuvo un breve, pero significativo, paso por el cine y la televisión, siempre vinculada al entorno profesional de su padre.

Su debut llegó con una pequeña participación en Men in Black II. Más tarde apareció en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003 y formó parte del elenco de Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), filme dirigido por Tommy Lee Jones y en el que también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa del proyecto.

Últimos trabajos | Un adiós temprano a la actuación

El último trabajo de Victoria Jones como actriz se produjo en 2014, cuando participó en Deuda de honor, nuevamente bajo la dirección de su padre. A partir de entonces, optó por retirarse de la vida pública y mantener un perfil bajo, y alejarse de los focos de Hollywood y de la exposición mediática que rodea a su familia.

Aun así, en los años siguientes se la vio acompañando y apoyando a Tommy Lee Jones en estrenos y eventos puntuales, de forma que quedó claro que entre ellos existía un vínculo cercano, pues él siempre habló de ella con orgullo y admiración.

Antecedentes recientes | Un pasado complejo

Medios como New York Post y People revelaron que, en los últimos años, Victoria Jones había tenido varios enfrentamientos con la policía.

El 28 de abril de 2025 fue detenida en el condado de Napa, California, acusada de tres delitos menores, entre ellos obstrucción a la autoridad y consumo y posesión de sustancias controladas sin receta médica. Se declaró inocente.

Posteriormente, el 17 de junio del mismo año, volvió a ser arrestada por un presunto delito menor de violencia doméstica, del cual también se declaró inocente. Estos antecedentes han sido considerados dentro del contexto de la investigación actual.

El recuerdo de un padre | Palabras que hoy resuenan

Tommy Lee Jones habló en varias ocasiones sobre el talento y la personalidad de su hija. En una entrevista concedida a The New Yorker en 2006, durante la promoción de Los tres entierros de Melquíades Estrada, aseguró: “Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato y habla un español impecable”.

En esa misma conversación relató una anécdota que reflejaba la exigencia profesional con la que siempre quiso tratarla. Recordó haberla despedido momentáneamente de un rodaje cuando, con apenas 14 años, se negó a levantarse temprano para filmar.

“Esto es trabajo”, le dijo entonces. Poco después, el equipo la llevó al set y la jornada continuó. Hoy, esas palabras adquieren un tono distinto, marcadas por la pérdida.

