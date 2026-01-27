Muere el creador del ‘Pedrito Coco’, la bebida que marcó a varias generaciones

El tenor mantense Pedro Pinoargotty Lara, creador del tradicional Pedrito Coco, falleció a los 84 años en Guayaquil

El creador de Pedrito Coco sostiene en sus manos a su célebre creación junto a uno de sus derivados: el Pedrito Seco

Falleció a los 84 años Pedro Pinoargotty Lara, un tenor nacido en la ciudad de Manta, Ecuador, creador del popular licor Pedrito Coco, el cual tiene más de 45 años de existencia.

En su casa, Pinoargotty nunca fue solo 'el del Pedrito Coco'. Era el padre bromista, de chispa rápida, siempre con una historia, una anécdota o una canción de ópera. “La gente no lo conocía, pero indirectamente lo quería”, dice su tercer hijo, José María Pinoargotty, frase que resume a su padre: un hombre discreto cuya creación quedó en la memoria etílica del país.

Don Pedro falleció la noche de este domingo 25 de enero de 2026, alrededor de las siete, a los 84 años, tras varios días internado en una clínica de Guayaquil por un cuadro de neumonía.

Su muerte activó algo que parecía dormido: una 'lluvia' de recuerdos compartidos por generaciones que crecieron con un Pedrito Coco en la mano, desde cuando costaba apenas tres o cuatro mil sucres hasta los actuales cuatro dólares.

Nació en Manta en mayo de 1941, pero a los nueve años se mudó a Guayaquil, ciudad donde hizo su vida, formó su familia y desarrolló casi toda su trayectoria. “Aquí juró la bandera, aquí se hizo guayaquileño”, cuenta José María.

La familia Pinoargotty terminó siendo numerosa: doce hijos, veintisiete nietos y cinco bisnietos. Para don Pedro, la unión familiar era lo primero. Incluso soñó con un condominio de doce pisos, uno para cada 'retoño'.

Un tenor del Ecuador

Antes de ser licorero, fue artista. Y no uno cualquiera. “Mi papá nace de la lírica, de la ópera. Él era tenor, uno de los buenos tenores del Ecuador”, recuerda su hijo.

Cantó zarzuela, ópera y participó en montajes con la Casa de la Cultura. Compartió escenario con figuras como Guido Garay, Beatriz Parra, Maritza Ortega, y llegó a presentarse en espacios abiertos como el Malecón 2000.

El licor llegó después, casi como un giro práctico de la vida. En los años setenta, tras viajar con frecuencia a Colombia, trajo una fórmula de anisado que dio origen al 'Anisado Patito'.

“Él trajo conocimientos de allá y los adaptó aquí”, explica José María. Luego de líos y reajustes, en 1980 nació el Pedrito Coco, con una presentación blanca, distinto al anisado transparente que se acostumbra a ver.

“Un día dijo: ‘¿qué carajo pongo mi nombre? Pedro, Pedrito…’ y así quedó”, relata su hijo.

La etiqueta, casi tan recordada como aquel 'elixir', también tiene su historia. Coco, playa, palmera, camisas hawaianas. De ahí nació el personaje afrodescendiente que terminó siendo icónico. Tanto, que muchos creían que el creador del licor también lo era. “Una vez un distribuidor le dijo: ‘pero usted no es negro’. Y mi papá se reía. Pensaban que Pedrito Coco era él”, rememora.

Mientras el trago se popularizaba, la familia crecía y trabajaba junta. “Nosotros empezamos desde cero. Todos los hijos embotellábamos, poníamos etiquetas, cargábamos cajas, salíamos a vender”, cuenta José María. Aquel licor se volvió 'omnipresente' en universidades, conciertos, barrios, amanecidas. No distinguía clases sociales.

Pedro Pinoargotty junto a once de sus doce hijos en una foto del álbum familiar. CORTESÍA

El recuerdo de los 'fieles' del Pedrito Coco

Don Pedro sabía que había creado algo importante. “Él se sentía orgulloso de haber hecho algo de la nada. Era muy agradecido con la gente que tomaba su licor”, recuerda su hijo. Paradójicamente, no era fanático del Pedrito Coco. Prefería el whisky. “Sí lo tomaba, pero de vez en cuando. Para no hacerse daño”, dice entre risas contenidas.

Tras conocerse su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes. “Ese trago fue parte de mi adolescencia”, escribió @rmoranjr. “Estamos de luto, los que tomamos ese manjar”, comentó Vito Trix, evocando amanecidas y noches de locura.

El humorista Pedro Ortiz lo definió como “un genio, artista y buen ser humano”. Y @jona_seminario_95 resumió el sentimiento colectivo: recuerdos de borracheras con panas, conciertos, amores juveniles y un Pedrito Coco helado esperando en la nevera.

