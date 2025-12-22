Muere Chris Rea, cantante de 'Driving Home for Christmas', a los 74 años

Chris Rea, el cantante y compositor británico cuya música definió décadas con éxitos como 'Driving Home for Christmas' y 'The Road to Hell', murió a los 74 años. Su familia confirmó este lunes el fallecimiento, tras una breve enfermedad, en un hospital de Inglaterra.

El músico, rodeado de su esposa Joan y sus dos hijos, partió en paz según un comunicado. Rea afrontó graves problemas de salud durante años, entre ellos un cáncer de páncreas diagnosticado en 1994 y un ictus en 2016.

El legado de un clásico navideño

El nombre de Chris Rea permanecerá ligado para siempre a la temporada festiva. 'Driving Home for Christmas', lanzado como single en 1988, se convirtió en un himno anual sobre el viaje, a veces agotador, de regreso al hogar. La canción recuperó relevancia este año como banda sonora del anuncio navideño de M&S Food.

El artista reveló en 2020 que la escribió en 1978, inspirado por un viaje real. En ese entonces, desempleado y sin carnet de conducir, su novia Joan lo recogió en Londres para llevarlo a casa en su Mini. Ese trayecto dio origen a la icónica melodía.

Una carrera marcada por el blues y el desapego a la fama

Nacido en Middlesbrough, Rea inició su carrera musical en la década de 1970. Su gran éxito comercial llegó a finales de los 80 y principios de los 90, con álbumes como The Road to Hell (1989) y Auberge (1991) que alcanzaron el número uno en el Reino Unido.

A pesar de su éxito, mantuvo una relación difícil con la fama. "Ninguno de mis héroes fue una estrella de rock", declaró el año pasado a la revista Saga. Criticó la cultura de la celebridad, afirmando que muchos "no ponen el trabajo". Su corazón siempre estuvo en el blues, género al que regresó en sus producciones posteriores.

Un hombre de raíces firmes y amor duradero

Rea nunca olvidó sus orígenes en Middlesbrough, donde comenzó a trabajar en el negocio familiar de helados. Su club de fútbol local, el Middlesbrough FC, lo despidió como "un ícono de Teesside".

Su gran apoyo fue su esposa Joan, a quien conoció cuando ambos tenían 16 años. En su última entrevista, describió sus momentos más valiosos: las mañanas tranquilas con café, las noticias y la vista al campo. "Todavía tenemos 16 años. Somos afortunados de conservar esa sensación", dijo.

