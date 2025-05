Mora reaparece con ‘Lo mismo de siempre’ y sorprende a sus fans

El nuevo set del puertorriqueño Mora tiene 17 temas, y colaboraciones con C. Tangana, Young Miko, De La Rose y más artistas

Después de dos años de silencio discográfico, el puertorriqueño Mora reapareció sin previo aviso, sorprendiendo a sus fans a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde compartió un enlace exclusivo que revelaba su quinto álbum de estudio titulado Lo mismo de siempre.

El álbum presenta letras que exploran temas como el amor, la traición y el deseo. Su título, irónico y desafiante a la vez, parece ser una respuesta directa a las críticas sobre su estilo musical, que se burla de las expectativas. Pero también funciona como un anzuelo emocional que envuelve a sus seguidores en uno de los lanzamientos más ricos y diversos de su carrera.

Lo mismo de siempre debuta con un título que responde, de forma ingeniosa, a las críticas que señalan al artista y compositor puertorriqueño por “hacer siempre lo mismo” con su música. Lejos de tomarlo como una ofensa, Mora convierte esas observaciones en una burla creativa que le sirve para atraer nuevos oyentes. Con este álbum, el boricua reafirma su carrera musical y entrega una producción que promete convertirse en un nuevo éxito en su trayectoria.

Las colaboraciones más destacadas del nuevo disco de Mora

El álbum navega entre los géneros reguetón clásico y el perreo, géneros que son del estilo personal del artista, pero en un intento de revolucionar su estilo el cantante se arriesga a experimentar con ritmos musicales nuevos como bachata, trap y ritmos tropicales.

Además, en este nuevo proyecto el artista cuenta con grandes colaboraciones como C. Tangana, Young Miko, De La Rose, entre otros artistas, estas colaboraciones hablan profundamente sobre temas del amor, el desamor, los triunfos, las pérdidas y otros temas con la cual sus fans pueden sentirse identificados.

'Droga' Ft C.Tangana

En una entrevista con Billboard, Mora relata: “C. Tangana y yo no habíamos tenido ese momento de poder sentarnos a crear, pero un día él me dice que le envíe cosas. Yo le envié esa idea, a él le gustó y nos encontramos unos días en Madrid… y pasó la magia”.

El resultado fue una de las canciones más aclamadas del álbum, considerada por muchos fanáticos como el gran hit del proyecto. Además, marcó el esperado regreso del rapero español C. Tangana, quien había anunciado en 2023 que se tomaría un descanso, según la revista RollingStone.

Con un ritmo de bachata tropical, el tema rompió con todas las expectativas que se tenían de ambos artistas. Es por eso que sorprendió por su originalidad y la química que lograron en esta colaboración.

El impacto no tardó en sentirse en plataformas digitales y redes sociales. En la cuenta de Instagram de C. Tangana, los fanáticos celebraron la colaboración con entusiasmo, dejando comentarios como: “Sí, está buena. Ahora saca 12 o 13 canciones más y podré continuar con mi vida” o “¡En bucle! Necesito disco y gira. Por favor y gracias”.

Según datos de Spotify, la canción acumula más de 4.6 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los momentos más destacados del nuevo trabajo de Mora.

‘Aurora’ Ft De La Rose

“Me encantó trabajar con De La Rose. Siento que tiene una voz increíble y creo que, en un par de años, podría convertirse en una de las mejores voces del género”, afirmó el cantante puertorriqueño en una entrevista con Billboard.

La canción, que muchos fanáticos describen como un verdadero “poema”, relata un romance nocturno entre dos personas que convierten a la luna en su confidente. Para este tema, Mora combinó ritmos de reggaetón con elementos de trap y R&B, creando una atmósfera sensual y envolvente que refuerza la intensidad emocional de la letra. Según datos de Spotify, la colaboración ya supera los 3.6 millones de reproducciones.

TOA’ Ft. Young Miko

“Con Young Miko había querido trabajar desde hace tiempo. Creo que trae una vibra nueva a lo que yo vengo haciendo y me parece súper talentosa. Me llevo muy bien con ella. Llevábamos tiempo queriendo hacer algo, pero no se había dado... hasta ahora que por fin pudimos lograrlo”, afirmó el cantante en declaraciones para Billboard.

En esta colaboración, se combinan los ritmos clásicos del reguetón y el trap que caracterizan el estilo de Young Miko, dando lugar a una canción que, con sutileza, construye una historia donde el amor y el deseo se sienten intensos e inevitables. Según datos de Spotify, el tema acumula más de 2.3 millones de reproducciones.

Según Billboard, Lo mismo de siempre sigue la línea de éxitos de los anteriores álbumes de Mora (Primer día de clases, Microdosis, Paraíso y Estrella), todos los cuales debutaron en el top 10 de la lista Top Latin Albums.

Con este nuevo lanzamiento, el artista reafirma la evolución de su estilo musical y su capacidad para conectar con nuevos oyentes. Como señaló RollingStone, “El disco no es un statement de marketing; es una declaración artística. No hay una intención de complacer. Hay, más bien, una necesidad de decir lo que se siente, sin máscaras”.

Esta afirmación subraya que Mora está logrando una hazaña en el reguetón actual: crear música urbana que suene auténtica y sin seguir fórmulas repetidas ni parecerse a los demás artistas de este género.

MORA, OTRA VEZ LO MISMO DE SIEMPRE??? pic.twitter.com/lIPcDU1fRH — Clubi (@soyclubi) May 18, 2025

