Miguel Ángel Loor: "No me arrepiento de nada, volvería a repetir mi historia"

Miguel Ángel Loor accedió a compartir su manifiesto para nuestra sección semanal Tengo que decirlo. Aquí sus revelaciones.

1 “Tengo pasión por el fútbol desde chiquito, desde que tengo uso de razón.

2 “Hasta hace siete años te podía decir que era totalmente amarillo (barcelonista). Luego fui presidente de otro club en primera división, donde todo el mundo compite y quiere ganar. Ahora, siendo presidente de la Liga Pro, mi interés es que las cosas salgan bien para todos y que gane el mejor”.

3 “Te puede gustar que obtenga el triunfo determinado equipo, pero no puedes mover un dedo, no tiene sentido, no puedes hacer nada al respecto en una posición como la mía ”.

4 “Te metes tanto en el trabajo y en la organización que lo que pase afuera no importa. Empiezas a llevarte bien con dirigentes de diversos clubes a quienes también quieres que les vaya bien”.

5 “Increíblemente me gusta el color azul, pero solo en la ropa (risas)”.

6 “No trabajo para ser presidente de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), me da igual. Es algo que no tengo presente en mi cabeza. Tengo 41 años y no puedo decir nunca, pero hoy no es algo que me quite el sueño. Realmente me gusta ser presidente de la Liga Pro, no veo otra cosa”.

7 “No me gusta la política, no verán mi nombre en Metástasis. ¡Qué relajo!”.

8 “Mis vitaminas son mi familia y el fútbol”.

9 “Sí tengo cierta resistencia como presidente de Liga Pro es porque me ven como juez y el que no gana busca culpables y se va generalmente contra la organización”.

10 “Las redes sociales me divierten. Instagram es una red para amigos. Twitter a mí me agrada, las ‘puteadas’ me las tomo como chiste. Las más ingeniosas las comparto con mis panas. No me tomo nada personal. Yo me río. Solo contesto cuando son periodistas o gente del medio”.

Miguel Ángel sostiene que sus vitaminas son el fútbol y la familia. G7 Pro

11 “No me gustan los titulares de la prensa. Yo expongo ampliamente lo que pienso, pero muchas veces la gente solo ve el titular y no lee más. Por suerte cuento con herramientas para explicar todo”.

12 “He provocado y apagado incendios (risas). Tengo una forma de ser rara, cuando hay crisis es cuando mejor me manejo”.

13 “Tengo muy buen control emocional. No pierdo los estribos. Aprendí lo que una vez me dijo alguien. ‘Si no tiene nada que hablar, no hable, porque puede decir pendejadas’”.

14 “Soy de los que ha escuchado a personas como Jaime Nebot y Nassib Neme, por algo llegaron donde quisieron”.

15 “Mis amigos del alma son del colegio y la universidad, los conservo todavía. Algunos son padrinos de mis hijos”.

16 “Me gusta jugar tenis y también fútbol. Juego como volante 10, pero cada vez tengo menos tiempo. Lo poco que me queda libre, trato de descansar. Aunque me canso más con mis cuatro hijos (risas), pero lo hago de felicidad ”.

17 “Soy muy organizado, me gusta tener la última palabra, no sin antes haber escuchado a la gente, principalmente a la que trabaja conmigo”.

18 “El mayor obstáculo con el que me he topado es el de convencer a los dirigentes que hay que cambiar la forma de manejar el fútbol y con transparencia. Hoy, todos están contentos”.

19 “El fútbol antes de la Liga Pro estaba en peligro de extinción, era algo barrial se manejaba muy feo”.

20 “La honestidad no se la muestra, se la tiene”.

El negro y el azul son sus colores favoritos en sus prendas de ropa. G7 Pro

21 “Digo lo que pienso, no puedo ser de otra manera. Trato de ser educado, pero sí soy firme y frontal”.

22 “Guayaco que se respeta come encebollado”.

23 “Soy un hombre sencillo, sin poses. Soy lo que ves. Hoy solo me interesa trabajar y lograr cambios. Mi mayor satisfacción es Liga Pro, un organismo que toman como referente”.

24 “Hago reír contando chistes, principalmente a mis hijos”.

25 “Yo mismo me hago todo, me corto el pelo, las uñas y la barba. Me ahorro un billete (risas)”.

26 “Me compro cada año diez camisetas negras y azules, son mis colores”.

27 “Lo más chistoso que se ha dicho de mí es que me vacilo a una dirigente (risas)”.

28 “Muy pocas cosas me afectan” .

29 “No me arrepiento de nada, volvería a repetir mi historia. Todo en la vida son experiencias y, cada vez que me equivoco, corrijo” .

30 “Debo tener enemigos, gente a la que no le agrado, no sé por qué. Los motivos deben saberlo ellos, pero no me interesa investigarlos”.

EN POCAS PALABRAS

Olores: Cítricos.

Sabores: Frutos rojos.

Debilidades: La familia.

Fortalezas: Control emocional.

Dirigentes para sacarse el sombrero: Esteban Paz, Nassib Neme, Alfaro Moreno, Michel Deller, Raúl Gómez Amador, Xavier Salem.

Periodistas deportivos: Andrés Guschmer, Carlos Víctor Morales, Fabián Gallardo y Vito Muñoz, encabezando.

Se tomaría un whisky con: Nassib Neme.

Le puede sacar de su eje: Que no haya armonía en su casa.

Música: Rock en inglés.

Bebidas: Coca Cola light.

Ciudades: Madrid, Guayaquil.

Hincha: Del Real Madrid.

Un plato para comer todos los días: Encebollado.

Películas: Rudy.

Series: Suits.

Rubén Darío Insúa: Ídolo.

Defectos: Vivir la vida sin pausas.

