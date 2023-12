Mayra Jaime: "Lo único real es cuando llego a mi casa y abrazo a mi familia"

Mayra Jaime enfatiza que no sabe si mañana su esposo le pueda ser infiel, pero en este momento no existe engaño alguno.

En los últimos meses, Mayra Jaime, presentadora de Agárrate (Telepremier) ha estado en la boca de muchos espacios de farándula por una supuesta infidelidad de su esposo y por sus comentarios duros sobre personas del medio. Hoy, habla para EXPRESIONES y responde sin filtros.

Haciendo un balance de cómo ha sido este año, ¿cómo lo califica?

Bastante caótico, me despidieron, volví a la farándula. Lo positivo es que estoy en radio, en el programa Cuando los acordeones lloran, aquí estoy alejada de la polémica e interactúo bastante con el público. Es un reto personal.

¿Y en la farándula?

Escándalo tras escándalo. Es parte de ser un personaje público, pero salen lastimadas personas que no deberían, como la familia.

¿Es algo que no había experimentado antes?

Empecé como actriz, mi mundo ha sido la televisión. Más que la farándula son las redes sociales, cuando se esconden detrás de un perfil y buscan afectar con un comentario tu entorno.

Desde que apareció en programas reality la vimos siempre en polémicas...

Gritaba, insultaba y peleaba. Mis padres me educaron bien, pero al final, yo ya era una mujer adulta que tomaba sus propias decisiones.

Ahora ya es madre de familia.

Sí, por eso tengo que dar ejemplo. Es difícil, porque la gente cree que uno no puede equivocarse por un comentario. Soy humana, me equivoco pero no actúo con maldad. Si hubo algo que dije, inapropiado, me disculpo, pero no sigo en lo mismo, haciendo daño.

Como dirían por ahí, con premeditación y alevosía...

Soy explosiva e impulsiva, pero llego a mi casa y me olvido del programa y lo que hablé. No busco inconvenientes ni buscar conflictos con alguien.

“Me he tomado el tiempo de analizar

los espacios de farándula y darme cuenta quiénes comentan con total imparcialidad sobre mí. No me cierro las puertas con la farándula, pero existe gente malintencionada que es preferible tenerla de lejos”.







Pero es complicado cuando está frente a un programa de farándula

No concuerdo con eso, de que si doy tengo que recibir y lo de tener la camiseta para aguantar. Es verdad que estoy en un espacio de farándula y si hablo de otros, tengo que estar expuesta a que hablen también de mí. Es coherente, pero una cosa es opinar de una persona y que llegue luego un programa, una página de farándula y que te agarren pica y hablen de ti todos los días y semana tras semana. Soy noticia todos los días.

¿Y qué cree que despierta en aquellas personas o páginas de farándula para que hablen de usted?

No puedo responder esa pregunta, porque no sé si es envidia o celos. Muchas personas que hablan de mí, en mi vida las he mencionado ni me he metido con ellas. Entendería que fuera con alguien que me pongo de tú a tú, pero existen personas que ni siquiera he visto en mi vida y me dan y dan. Puedo opinar hablar de una persona pero no todos los días. Las noticias siempre varían.

¿Considera que es víctima de un linchamiento mediático?

Sí, hace poco escuché en un programa de radio a Gabriela Pazmiño y a Dalo Bucaram, quien se ofreció a darme su apoyo. No me gusta la palabra víctima, pero sí lo he sido dadas las circunstancias, me dan todos los días.

Entonces no descarta tomar alguna acción legal.

Lo he conversado bastante con mi esposo, pero al final de cuentas al que obra mal, le va mal, la justicia divina llega. En este momento de mi vida pensaría tomar una acción legal para sentar un precedente, pero es algo desgastante. Hace poco me dijo una compañera que perdonar es soltar esa carga y, sí, hay casos en los que amerita perdonar y que el tiempo dé la razón a quien la tenga. Pero en otros casos, hay que poner un límite porque mi honra, mi nombre y mi familia están en juego y en la boca de todos.

Mayra Jaime afirma que tiene identificada a la persona que emprendió una campaña en su contra, tratando de perjudicar a su familia. Miguel Canales

¿Cómo se sintió con el hecho de que su vida íntima se vea expuesta?

Fue algo que me disgustó. Mira, cuando se ha hablado de alguien en el programa es porque la persona lo ha comentado en las redes sociales. En mi caso, ni mi esposo ni yo exponemos lo que pasa entre nosotros, no nos interesa. Nunca he subido un post hablando de lo que sucede con David. Entonces no entiendo por qué se hacen eco de una mentira y se genera como noticia algo que es falso con el objetivo de destruir una familia. Entonces sí me da coraje. Las redes son mi vida, si yo no hablo por qué hay otros que se creen con el derecho a hacerlo.

¿Todo marcha bien entre usted y David Naula?

Sí, él y yo somos los únicos que sabemos lo que pasó. Él me cree a mí y yo le creo a él, entonces lo que diga el resto no nos interesa ni importa.

¿No hubo infidelidad?

No hubo. Yo le creo a él. Me dicen que no debo poner mis manos en el fuego pero, bueno, en el momento en que existan fotos comprometedoras reales, que me las muestren.

¿Entonces no hay fotos ni vídeos?

Si una persona o medios de comunicación dicen que tienen ese material, pues que lo muestren. Si tienen un contenido que puedan darle un pare a esta situación para determinar quién miente, quién es el culpable, quién es la víctima, pues enseñen lo que supuestamente tienen. Pero no, prefieren el morbo y crear contenido para el público. Amenazan con que subirán contenido, pero ¿cuándo lo harán? ¿Qué necesitan para hacerlo?. Si lo tuvieran, lo habrían hecho hace rato, una información así no espera, pero lo que dicen no existe ni existirá.

La persona culpable es aquella que vio en esto dos puntos de rating o más visualizaciones en sus redes sociales. Ese material fue difundido y llegó a la prensa, pero fue una la que explotó todo, la tengo identificada y espero que Dios le devuelva todo lo bonito que da.

¿Lo que se dice de David es totalmente falso?

Si no hay una confirmación de los hechos no se puede acusar a una persona que es padre de familia y que tiene un hogar.

Eso quiere decir que todo está bien entre ustedes.

Sí, la relación está estable, estamos bien. No entiendo por qué entonces tratan de seguir echando leña a una familia que trata de seguir adelante. Te repito, yo opino de lo que algún talento de pantalla pueda exponer, más no de lo que no ha expuesto. Hay quienes dan por sentado un hecho del que no saben nada. Han creado una película de la que se dice que yo perdoné, esto y lo otro. Tienen su contenido propio.

¿Cuál ha sido su escudo para tratar que esto no le afecte emocional ni anímicamente?

Mira, somos personas creyentes. La justicia divina puede tardar, pero llega. Todas esas personas que han querido hacer daño, tendrán que rendir cuentas. Me dicen que soy fuerte y no lo soy tanto, pero tengo a Dios y si estoy con Él trato que el mundo no me derrumbe. Leo comentarios que en su momento pueden afectarme, pero sigo adelante porque sé que lo que dice alguna gente no es mi realidad.

¿Qué es lo real?

Cuando llego a mi casa y abrazo a mi esposo y a mi hijo, feliz. Las discusiones que tengamos quedan dentro del hogar, entonces no puedo creer en la película que se haga el resto, porque ahí sí sería darles poder.



“Lo positivo de todo esto es que David y yo no vivimos de los demás, sino de nuestro trabajo. Lo que importa es cómo nos levantamos cada día. Lo que opine y diga el resto no nos representa ni nos define”.