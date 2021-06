Miguel Ángel Cavallero: "Quiero cambiarle el estilo a la Primera Dama"

En agosto de 2005, procedente de Buenos Aires, Miguel Ángel Cavallero llegó a Ecuador con apenas 20 dólares en el bolsillo. Había perdido todos sus ahorros, un día antes de su viaje, al dejar caer su billetera en la calle. Hoy, este argentino, nacido en Misiones, es el dueño de una marca posicionada, principalmente en Quito, donde sus servicios como estilista capilar son los de mayor demanda en la capital. Su nombre ha trascendido al punto que ha sido dos veces invitado al Miss Universo. Durante su paso por Guayaquil, EXPRESIONES conversó con él para despejar algunas interrogantes.

¿Cómo es que llega con 20 dólares a un país para empezar de cero?

Acepté la invitación de un amigo para trabajar acá en una peluquería, yo ya me había desvinculado de mi actividad en Buenos Aires y laboraba en un call center. Una amiga holandesa me propuso vivir en su departamento en Quito y que cuando tuviera posibilidades le pague el alquiler. Lo pude hacer al mes de llegar, siempre he sido un hombre de trabajo. Recuerdo que la peluquería se llamaba Chocolate, como mi primer producto. Allí solo estuve un mes y después me pasé a Jorge Cisneros.

¿Cuál fue la primera famosa que confió en sus manos?

Janet Hinostroza. No le hice un cambio completo. Yo en esa época trabajaba para Jorge Cisneros y él me dijo que la atendiera. Hoy es mi amiga y se atiende conmigo. Es increíble cómo todo cambió con el tiempo, de ser un desconocido pasé a ser alguien de gran demanda.

Los 25 años de Matilda Leer más

¿Cómo logra dar el salto y abrir su primer local?

Esperé tres años para tenerlo. El salto lo di luego de aparecer en el programa La mañana junto a ti (Teleamazonas). Ahí despegó mi carrera.

¿Qué otras famosas recuerda como clientas?

Las chicas de Kiruba en su segunda etapa, Gaby Díaz, Alejandra Boada, Gisella Bayona, Karol Noboa y Marisol Romero.

¿Y de las internacionales que tuvo en sus manos?

Las candidatas del Miss Universo 2019 y 2021, Ximena Duque, Gaby Espino, Pampita, pero mi carrera se ha expandido más en Ecuador que afuera. Todas muy especiales. Se muestra una faceta de ellas, pero terminas conociéndolas como son realmente cuando las tratas. La cuestión es no darles el trato de celebridad.

Miguel Ángel junto a sus 'chicas Cava', conocidas mujeres de la televisión ecuatoriana. Cortesía

¿Quién ha sido su cliente más difícil?

Son las chicas ‘cava’, las fieras (risas). Son difíciles, Gisella Bayona, Karol Noboa. Quienes se hacen el pelo conmigo reciben ese título. Son especiales, cuidan mucho su imagen. Pero al final me impongo yo, soy el que se ha preparado.

¿La más descomplicada?

Alejandra Boada.

¿A quién no volvería a cortarle el pelo?

A ‘Gi’, es muy complicada. Ahora estamos distanciados, somos como un matrimonio. Nos hemos dado un ‘break’ (risas).

Mayra Jaime regresa a Agárrate Leer más

¿Cuánto de caballero tiene Cavallero?

Mucho, bastante.

¿A quién quisiera asesorar, hacerle un cambio?

A la Primera Dama (María de Lourdes Alcívar). No me gusta lo que le hicieron en el pelo. Necesita incluso un styling, un asesor de vestuario diferente al que escogió. Sé que eligió a una chica muy joven, pero este país posee una gran cantidad de buenos diseñadores.

¿Qué le conviene a ella?

El bob que le hicieron está bien, pero necesita más volumen, tiene una cara redondita, es una señora clásica, pero le hacen de golpe un look de una chica Victoria’s Secret con las ondas pegadas y ella no es para ese estilo, eso le queda bien, por ejemplo, a Alejandra Boada, quien es una mujer joven y jovial. El color de pelo debería contrastar con su color de piel, no hay realce. Yo le haría un chocolate profundo, le quedaría muy lindo. Espero que se anime y vaya a Cumbayá (sonríe).

Miguel Ángel ha creado su propia marca con productos capilares. Miguel Canales León

¿Alguna mujer internacional a la que le gustaría hacerle algo?

Oprah Winfrey, me encantaría trabajar con ella. Además es una mujer increíble que pasó por muchas cosas.

¿Y de las locales?

A Gaby Díaz, me agradaría reconstruir la calidad de su cabello, necesita más hidratación. A Alejandra Jaramillo le aplicaría mi técnica, le iluminaría la parte frontal, mantiene su tristeza interna y necesita reflejar un poco de luz.

¿Alguna vez sintió ganas de dejar calva a alguien?

Varias veces (risas).

Sergio Morales: "Critican a Érika Vélez porque quieren su boca y no les queda" Leer más

¿Qué lo ha llevado al éxito?

Resaltar la belleza de la mujer latina que es diferente y mezclada.

¿Quién es el referente hoy de la mujer latina?

Jennifer López. Tiene un pelo corto, pero se cambia el look todo el tiempo. Busco que mis chicas sean un referente en Ecuador.

¿Y hasta dónde va Miguel Ángel Cavallero?

A expandir mi marca poco a poco.