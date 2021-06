Los 25 años de Matilda

En el año de su estreno, la película no fue un éxito en taquilla pero recibió excelentes críticas.

Una niña que es maltratada e ignorada por su familia y por la directora de su escuela posee poderes mágicos, los cuales utiliza en casos extremos, cuando ve de cerca el peligro o algo puede atentar contra su integridad personal o la de terceros. ¿Les resulta familiar la trama? Seguro que sí, es la historia de Matilda (1996), protagonizada por Mara Wilson que fusiona brillantemente la fantasía y la comedia.

Pese a que resultó un fracaso en taquilla (apenas recaudó 33 millones de dólares en todo el mundo), hoy es considerado un filme de culto y una de las cintas más memorables y emblemáticas de la década del 90. Junto a Wilson, Danny De Vito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz y Pam Ferris permanecen en la retina de aquellos niños y adolescentes que crecieron con la adorable Matilda.

Hotel del Coronado, una locación de película Leer más

El largometraje, que desde su estreno es reprisado insistentemente por la televisión de casi todo el mundo y captura nuevas generaciones, celebra sus bodas de plata. EXPRESIONES le rinde un homenaje a través de dos fanáticas de este clásico infantil de Hollywood.

Para la cantante ecuatoriana Diana Triviño hablar de Matilda es recordar su niñez, cuando pensó que ella también tenía poderes. “Se siente mucha empatía por esta pequeña cuyos padres no la quieren y llega la alegría cuando al final se queda con su maestra que la ama, acepta y la cuida como toda niña merece”. Triviño cuenta que su hija (Penélope), quien tiene cinco años de edad, imita al personaje de Mara Wilson con su imaginación, mueve las cosas y prende el televisor sin tener que moverse.

Ale Boada, presentadora del segmento En corto (Teleamazonas) confiesa que vio por primera vez Matilda el año pasado, cuando Ecuador experimentaba el mayor pico de la pandemia y desde ahí se ha vuelto una admiradora de la película. “La he visto tres veces y no me canso de descubrir a una niña que con el poder de la mente apartó lo malo y logró sus sueños”. La comunicadora añade que pese a que su argumento es algo trágico por el abandono de los padres de la protagonista, logra volverse divertida con sus travesuras. “Disfruto la escena del tinte de cabello que le pone a su papá”.