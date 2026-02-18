Miércoles de Ceniza: por qué no se come carne hoy y qué alternativas puedes consumir

El propósito de no comer carne el Miércoles de Ceniza no es únicamente una regla dietética, sino una reflexión

La comunidad católica de Ecuador asiste a la misa de Miércoles de Ceniza.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en el calendario litúrgico cristiano y es un día en el que muchos fieles evitan el consumo de carne. La práctica está asociada a normas de ayuno y abstinencia que tienen un significado espiritual y también orientaciones claras sobre lo que se puede o no consumir.

Según la tradición cristiana, “la Cuaresma tiene sus raíces en la práctica de ayuno y penitencia que conmemora los 40 días que Jesús pasó en el desierto” antes de iniciar su ministerio, y el Miércoles de Ceniza es el primer día de este período.

¿Qué establece la norma para el Miércoles de Ceniza?

La abstinencia de carne se basa en una práctica antigua dentro de la Iglesia. El portal especializado y creado por la comunidad católica, ChurchPOP, señala que “la Iglesia Católica enseña que la abstinencia de carne se aplica a todos los fieles de 14 años en adelante” y que en este día también se requiere ayuno, lo que significa consumir menos alimentos de lo habitual y evitar comidas completas fuera de las comidas principales.

En este contexto, “la abstinencia se refiere a no comer carne de animales de sangre caliente, como vacuno y cerdo”, aunque algunos fieles extienden esta práctica a otros tipos de carne.

¿Por qué no se come carne?

La práctica está vinculada a un gesto de penitencia y de identificación con la simplicidad y el sacrificio. Prensa Libre explica que “la abstinencia de carne surgió en parte porque la carne era considerada un alimento festivo y caro”, por lo que renunciar a ella representaba una forma de sacrificio y de solidaridad con quienes tenían menos.

Además, la Iglesia considera que el Miércoles de Ceniza es un “día de ayuno y abstinencia”, lo que implica que los fieles deben ajustar su rutina de alimentación y espiritualidad.

Los quiteños acudieron a las liturgias por el Miércoles de Ceniza antes de empezar su jornada laboral. GUSTAVO GUAMAN

Alternativas alimentarias para el Miércoles de Ceniza

Si estás observando el Miércoles de Ceniza y decides seguir la norma de abstinencia, hay varias opciones que puedes incorporar en tus comidas:

Pescados y mariscos: son aceptados dentro de las prácticas de abstinencia ya que no se consideran carne de animal de sangre caliente.

Huevos y lácteos: están permitidos y pueden formar parte de comidas equilibradas.

Legumbres y verduras: opciones nutritivas y ampliamente disponibles para las comidas principales.

Granos y cereales: arroz, quinoa, lentejas y otros pueden servir de base para platos completos.

La Iglesia también permite dos comidas pequeñas y una comida principal sin carne para quienes observan el ayuno y la abstinencia, siempre teniendo en cuenta las condiciones personales de salud y orientación espiritual.

Observancia y contexto

El propósito de no comer carne el Miércoles de Ceniza no es únicamente una regla dietética, sino una invitación a la reflexión y a la preparación espiritual para la Semana Santa. La abstinencia y el ayuno son prácticas que buscan conectar la disciplina física con un enfoque espiritual.

