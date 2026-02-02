Mercurio retrógrado en 2026: Febrero tiene el primero del año, así afecta a tu signo

Debe evitar tomar decisiones impulsivas. Mercurio retrógrado se presenta como la posibilidad de corregir el rumbo

El movimiento retrógrado es un fenómeno astronómico en el que un planeta parece desplazarse hacia atrás desde la perspectiva terrestre. En astrología, este tránsito se interpreta como un periodo de revisión, corrección y replanteamiento. En 2026, siete planetas (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón) atravesarán fases retrógradas, con once periodos distribuidos a lo largo del año.

Aunque el concepto de Mercurio retrógrado es el más difundido en redes sociales y conversaciones cotidianas, no es el único tránsito de este tipo. Todos los planetas presentan retrogradaciones en distintos momentos. Mercurio lo hace entre tres y cuatro veces al año, lo que explica su presencia constante en el discurso astrológico, especialmente por su asociación con la comunicación, los viajes, los contratos y la toma de decisiones.

Desde la astronomía, la retrogradación no implica un cambio real de dirección del planeta, sino un efecto visual producido por las distintas velocidades orbitales. En astrología, este fenómeno se vincula con procesos internos que invitan a observar antes de avanzar.

Mercurio retrógrado en 2026: fechas y signos involucrados

Durante 2026, Mercurio estará retrógrado en tres ocasiones. De acuerdo con astrólogos citados por Times of India, Géminis, Virgo, Libra y Escorpio serán los signos que perciban con mayor fuerza estos tránsitos, no como episodios de mala fortuna, sino como pruebas kármicas relacionadas con la coherencia entre pensamiento, palabra y acción.

El aparente retroceso de Mercurio es una ilusión óptica y un ciclo natural que invita a la introspección y la revisión de nuestros planes. PEXELS

Mercurio retrógrado en Piscis

Del 26 de febrero al 20 de marzo de 2026.

Este tránsito se asocia con confusión emocional, malentendidos y decisiones influenciadas por la percepción subjetiva. Piscis se relaciona con la disolución de límites, lo que puede afectar la claridad mental y favorecer interpretaciones erróneas.

Mercurio retrógrado en Cáncer

Del 29 de junio al 24 de julio de 2026.

Durante este periodo, la atención se dirige al pasado, la familia y la memoria emocional. Conversaciones pendientes, asuntos no resueltos y vínculos familiares tienden a reaparecer.

Mercurio retrógrado en Escorpio

Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026.

Este tránsito se vincula con procesos de revelación, revisión de acuerdos y confrontación con información que había permanecido oculta. Temas relacionados con poder, control y confianza toman protagonismo.

Los signos más impactados por Mercurio retrógrado

Géminis

Regido por Mercurio, este signo suele experimentar revisiones en la comunicación y en la toma de decisiones. Durante 2026, pueden surgir errores de interpretación y respuestas impulsivas, tanto en el ámbito personal como laboral.

Virgo

También regido por Mercurio, Virgo enfrenta estos tránsitos como una interrupción de sus planes. Retrasos, cambios de agenda y ajustes en dinámicas de trabajo forman parte del proceso de revisión que propone el planeta.

Libra

En Libra, Mercurio retrógrado activa temas relacionados con vínculos, acuerdos y compromisos. Durante el tránsito en Escorpio, pueden surgir replanteamientos en relaciones personales y contractuales.

Escorpio

El periodo de Mercurio retrógrado en este signo coincide con procesos internos vinculados a decisiones de fondo, información revelada y cierres de ciclos.

Recomendaciones durante Mercurio retrógrado en 2026

Durante estos tránsitos, los astrólogos sugieren revisar documentos y contratos, confirmar citas y acuerdos, evitar decisiones impulsivas y verificar la información antes de darla por sentada. Mercurio retrógrado se presenta como una pausa orientada a corregir el rumbo antes de retomar el avance.

