Luna de Nieve hoy: por qué sientes ganas de llorar este 1 de febrero

En el plano espiritual, esta luna llena se interpreta como un momento para revisar emociones pendientes

Ritual de la Luna de Nieve para propiciar el amor y la apertura emocional.

La noche del 1 de febrero de 2026 el cielo estará marcado por la Luna de Nieve, la segunda luna llena del año. Su nombre proviene de las nevadas habituales del hemisferio norte durante este periodo, pero su lectura astrológica y simbólica ha generado interés por los procesos emocionales que suelen asociarse a esta fase lunar.

De acuerdo con la astrología, la Luna de Nieve del 1 de febrero ocurre bajo el signo de Leo, una posición que se vincula con temas relacionados con el amor, los vínculos afectivos, el corazón y la forma en que se expresa el deseo. Por esta razón, muchas personas reportan mayor sensibilidad emocional, necesidad de introspección o cuestionamientos sobre sus relaciones personales durante esta fecha.

En el plano espiritual, esta luna llena se interpreta como un momento para revisar emociones pendientes y dinámicas afectivas que generan incomodidad. La atención se centra en identificar heridas emocionales, priorizar el amor propio y replantear vínculos desde la honestidad emocional, sin apresurar decisiones, pero tampoco ignorar lo que se siente.

RELACIONADAS Astrología médica

'Dry January', un mes para romper con el consumo de alcohol: ¿cómo funciona? Leer más

¿Qué significa la Luna de Nieve?

La Luna de Nieve es entendida como una fase de cierre y toma de conciencia. En astrología, se asocia con la revisión de patrones emocionales, la necesidad de expresar sentimientos contenidos y la posibilidad de abrir espacio a nuevas formas de relacionarse. La influencia de Leo pone el foco en la identidad, el valor personal y la manera en que se da y se recibe afecto.

Este tránsito también se relaciona con procesos de renovación interna, donde se busca dejar atrás distancias emocionales y avanzar hacia vínculos más claros, tanto con otras personas como con uno mismo.

Luna. Científicos han desvelado importantes detalles de la cara oculta y menos conocida de la Luna. EFE

Ritual de la Luna de Nieve para atraer amor y abrir el corazón

Durante la Luna llena del 1 de febrero, se recomienda realizar rituales simples orientados a la reflexión personal y la gestión emocional. Uno de los más difundidos consiste en los siguientes pasos:

Buscar un momento de calma durante la noche, cerca de una ventana o en un espacio abierto.

Encender una vela rosa o blanca.

Colocar una mano sobre el pecho y respirar de forma pausada durante algunos minutos.

Escribir en un papel aquello que se desea soltar, como miedos, resentimientos o vínculos que ya no aportan bienestar.

En otro papel, anotar lo que se quiere atraer, como amor sano, comunicación clara o conexión emocional.

Agradecer en voz alta, romper o quemar el papel de lo que se suelta y guardar el de los deseos en un lugar personal.

Este ritual se plantea como una herramienta de reflexión y cierre emocional, alineada con el simbolismo que se atribuye a la Luna de Nieve en el ámbito astrológico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!