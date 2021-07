Reparar dolores desde el alma

¿Se imagina usted resolver aquello que lo inquieta rodeado de música suave, velas con olores y a media luz? Unir el reiki y lo que ella ha llamado Terapia para el Alma es la propuesta de sanación de la terapeuta transpersonal Alejandra Gómez (*). “El primero es una técnica que permite armonizar con energía y luz el cuerpo físico, mental y emocional, además de que expande el nivel de consciencia. La segunda consiste en volver al pasado a través de una relajación profunda”, explica.

¿Cómo funciona? “El inconsciente nos cuenta a través de símbolos lo que nos está ocurriendo. Al recordar situaciones pasadas, muchas veces se liberan traumas y bloqueos o se entienden ciertos condicionamientos a los que estamos atados. Esas herramientas ayudan a comprender situaciones de la vida actual y a obtener una nueva perspectiva que alivia el alma y da un nuevo sentido a lo que está sucediendo”, afirma la experta.

En blanco y negro

¿Para qué sirve la terapia para el alma?

A través de esta práctica, la persona logra liberarse de los miedos, de esas sombras que son aquello que no vemos pero que está presente. Es todo lo que se ha vivido o se imagina que se vivió. Recordemos que aquello que crea el inconsciente o imagina el inconsciente es un mapa simbólico de lo que nos sucede en la vida actual.

Se trata entonces de racionalizar el miedo…

De alguna manera así es. Es entenderlo y encontrar la pieza que falta para armar el rompecabezas. El inconsciente trabaja desde el vientre. Hay memoria desde el parto, desde los primeros años de la niñez y mucha información de donde agarrarse. Y aunque no se puede saber exactamente de dónde proviene, lo importante es que la persona, a través de la simbología, encuentre alivio. Es maravilloso cómo se libera. Hay un cambio tangible.

¿Por qué combinarlo con reiki?

Para que todo se desarrolle de manera súper tranquila y armoniosa. En mi experiencia, no he tenido pacientes que sufran ni que lloren o se desesperen durante la terapia.

u ¿Pero cómo es posible que recordar un evento pasado que hoy causa angustia no sea algo traumático?

Porque no hay carga emocional. Todo se lo ve como si fuera una película, desde arriba. No hay gritos ni llantos.

¿Para qué se la utiliza terapéuticamente hablando?

El paciente viene generalmente por una crisis personal que lo obliga a mirar hacia adentro y hacia vidas pasadas para solucionar lo que está pasando. Hay un indicador que dice que hay que buscar a alguien que ayude. Son oportunidades de cambio que sirven para darle más sentido a la propia vida.

¿Debe haber predisposición a la relajación por parte del paciente?

Las personas racionales son muy complicadas, porque hay que dejarse llevar por la imaginación y por la memoria del alma. A las personas muy mentales les cuesta mucho lograrlo. La mente racional es el lado izquierdo y la emocional es el lado derecho. Es dejar lo racional y pasar al otro lado. Por eso lo hago a manera de relajación.

¿Qué pasa con quienes no creen en vidas pasadas?

Si alguien no cree en ellas, se hace una relajación con visualización para que afloren temas del inconsciente. En esta práctica no se transgreden creencias ni convicciones. Cuando comienzo la sesión, le digo al paciente que vamos a trabajar con la mente inconsciente y a pedirle permiso y colaboración a ella para que el tratamiento pueda avanzar. Para que nos dé la información que pueda ser útil para su crecimiento o solución de problemas. Nunca hay respuestas incorrectas. Si no ve nada, eso también está bien.

Para saber

Este tipo de terapia no sirve para ver lo que se fue en vidas pasadas.

Para que no se angustie, se le dice al paciente que mire la escena desde arriba. Así no empatiza con la situación y no crea un nexo muy vívido.

La aplicación de la Terapia para el Alma no tiene ningún riesgo. Nadie se queda en otra dimensión ni en el pasado (eso es imposible), porque es solo una relajación.

Hay una sola contraindicación: no puede aplicarse a personas que no estén bien mentalmente, porque se puede exacerbar su problema.

"Los recuerdos de vidas pasadas no vienen de tu mente, sino de tu alma, que es donde está el registro”. Alejandra Gómez || Terapeuta y Reiki Master