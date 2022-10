Mide 1, 61 metros. No es la estatura que acostumbran a tener las aspirantes a un certamen de belleza. Sin embargo, aquello no ha sido un impedimento para que Mellanie Loor se convierta en la reina del Cacao del Guayas.

Previamente ganó el de Guayaquil y en abril del próximo año concursará por el reinado nacional. Si logra esa corona deberá viajar a Panamá para representar al país en el internacional.

La soberana tiene 23 años, estudia marketing y creó su propio emprendimiento, Maxxima Pro, bolsos, para maquilladores profesionales. Trabaja con su mamá (Sofía), quien admira a la reina Máxima de Holanda. “Es clásica, elegante y fuerte, nosotros tratamos de reflejar aquello”, cuenta y añade que su familia tanto paterna como materna está involucrada en la industria textil.

Muy atractiva, de ojos color negro, cabello largo y claro, sus medidas son 90-64-99. Es parte de Diosas, Escuela de Misses, de José Hidalgo, quien la prepara para los concursos. Tiene proyectos para la provincia, uno de ellos es Marcacacao para “conectar a productores con emprendedores y a estos ayudarlos a crear marcas exitosas”.

Casi siempre las misses son muy altas, usted no lo es.

Agradezco mucho la época en la que vivo, aunque mi abuelita Blanca siempre dice que antes todo era mejor. Ahora la sociedad es más inclusiva, acepta lo diferente y lo que está fuera de los estándares. La belleza proviene de muchas formas y tamaños.

¿Siempre fue su sueño verse luciendo una corona de reina?

Jamás imaginé participar en un certamen, pero la vida nos sorprende. Por mi emprendimiento, daba charlas de empoderamiento para que las mujeres generen sus recursos propios, aunque trataba de estar lo menos visible. Pero durante la pandemia, mi confianza decayó mucho. No he sido de salir a fiestas, pero siempre fui muy activa. A diario visitaba clientes, ofrecía charlas y, de un momento a otro, nos encerraron.

¿Aquello la afectó como a muchos?

Fue un choque muy grande, porque siempre estaba ocupada y verme encerrada fue fatal. Tuve que replantear mi vida y no dejarme vencer.

¿Es la reina del Cacao y debe ser una experta en este producto?

Muchos me dicen aquello. Creo que conozco lo más importante, su historia, los países que lo producen... No soy buena para memorizar nombres.

El chocolate se deriva del cacao, muchos ‘mueren’ por uno. ¿Usted también?

Me encanta, preparo postres de chocolate, me gusta la repostería. Mi abuelita Blanca siempre me prepara una torta o bizcocho, ya sea de vainilla, chocolate o naranja.

¿Cuál es su postre favorito?

El volcán de chocolate es fácil y rico. Me encanta, soy muy dulcera. Preparé postres durante la pandemia, lo que me permitió estar ocupada y activa. Cuando me di cuenta de eso se los llevaba a mi familia (cuando ya se podía salir), porque los postres nos alegran y endulzan la vida.

Sentí que les daba un poco de felicidad en esos momentos duros. Comprar un postre no era una necesidad básica, menos en ese momento, cuando las prioridades eran las medicinas, mascarillas, alcohol... Al principio no había levadura, después de unos seis meses de la cuarentena ya hubo, ahí fue cuando empecé a preparar los dulces.

¿Sabe con cuántas papas se hace un locro o solo la repostería es lo suyo?

No soy experta en la cocina, pero me defiendo. Creo que lo mejor que cocino es el estofado de pescado, lo preparo con una receta de mi abuelita Lourdes. Le pone un toque al final, verde pintón. Le da un sabor muy rico y diferente.

¿Cuando hace frío prefiere una rica taza de chocolate o café?

No soy muy friolenta, pero cuando lo siento prefiero una taza de chocolate. Me activa, es mágico. Mi vida está muy relacionada con este. El chocolate navideño que prepara mi mamá es espectacular.

Cada vez que invito a una amiga a casa le pido que lo haga. La mezcla de chocolates es lo que lo hace especial, además usa las recetas de mi abuelita Blanca, quien es la más tradicional. Si el clima es cálido, me como una torta (risas). La prima de una compañera del colegio amaba el chocolate, pero era alérgica. Se tomaba una pastilla para evitar enfermarse y lo disfrutaba.

"Estoy enamorada de mí", dice. Cortesía

Seguramente tiene alguien que le calienta la oreja...

Estoy feliz, por un momento me sentí deprimida, pero ahora estoy enamorada de mí y de lo que he hecho. Cuando se dé una relación, creo que estaré lista. El amor propio ayuda a tomar buenas decisiones y a buscar una pareja que esté acorde a nuestro estilo de vida.

En una ocasión, un presentador me preguntó si tenía enamorado, le respondí que no. Entonces me relató la historia de una chica que no le había contado al enamorado que estaba participando en un concurso de belleza. Un día antes de la final se enteró y la puso a elegir. Decidió por él.

No todas las reinas están de acuerdo con las nuevas reglas de los concursos de belleza: aspirantes casadas o con hijos. ¿Usted comparte aquello?

Es complicado y es una responsabilidad que las mujeres con familia participen. Estoy de acuerdo con que toda mujer se puede sentir una reina, pero considero que se debe buscar estabilidad para los niños involucrados, los hijos de esas chicas que aspiran a una corona.

¿Otro sueño que aspira hacer realidad?

Siempre soñé con ser escritora y es algo que todavía lo considero. Me ‘comía’ libros de fantasía de niña, mi leí 'Las crónicas de Narnia'. No es un sueño frustrado. Tengo escritos algunos textos en borrador, me gustan mucho las novelas. Crecí leyendo a la escritora María Fernanda Heredia.