En el reciente concierto de Daddy Yankee desarrollado en el estadio Modelo Alberto Spencer, de Guayaquil, una mujer de la que se desconoce su nombre se sacó la blusa y mostró sus pechos muy suelta de huesos. No es la única que ha procedido de esta manera. En el espectáculo de Ricardo Arjona una doctora llamada Sara Falcones hizo lo mismo, aunque con su brazo derecho cubrió sus senos para evitar mostrar demasiado.

El artista ha provocado estas reacciones, también en otras ciudades como Miami. La cubana Rocío Gallardo se desnudó parcialmente durante su show. La acción generó asombro en el guatemalteco. Todo ocurrió mientras cantaba 'Desnuda'. Supuestamente ella tuvo un objetivo, decirle a las mujeres que no sientan miedo de hacer lo que les nace.

Sara Falcones. Cortesía

“Me dejé llevar por la adrenalina”

La doctora Sara Falcones no tiene reparos en hablar de su experiencia de despojarse de su blusa en el show de Arjona. “Se retomó lo que hice luego de que alguien hiciera lo mismo en el de Daddy Yankee. Leo en las redes todo tipo de comentarios. Me dejé llevar por la adrenalina, quería que me vea y lo conseguí.

En mi familia también hay gente que está en contra y a favor. No faltan los que dicen que fue una manera de conseguir pacientes. Soy ginecóloga y otros consideran que eché mi carrera a perder”.

Rocío Gallardo. Cortesía

"Ya casi es algo normal"

“Debemos partir de que la sociedad ecuatoriana es susceptible a considerar patrones que no son propios de su cultura. Actualmente los conciertos, especialmente de música contemporánea y juvenil, nos brindan comportamientos (patrones) como por ejemplo: besos entre músicos, pueden ser del mismo género, simular una relación sexual o mostrar partes íntimas.

En virtud de esto, observar mujeres sacándose sus prendas y exhibir su anatomía ya casi es algo normal, es parte del show. Simplemente es un estilo de exhibicionismo, mezclado con morbo”.

Fabricio Medina Erazo, sociólogo educador

“Solo para figuretear”

“Creo que ellas aprovechan la oportunidad y el momento para hacerse virales y darse a conocer justo en este tipo de conciertos donde hay cientos de personas. Está un famoso internacional, hay cámaras, es el momento. Después se quejan de que tratan mal a las mujeres, los derechos de ellas. Se exponen a que las denigren. No estoy de acuerdo con aquello, solo es para figuretear y ganarse sus malos cinco minutos de fama”.

Farandulero Luis, comentarista de farándula

Farandulero Luis. Cortesía

“Jamás me atrevería, no soy tan valiente”

“Toda la vida existió el fanatismo, el cual se expresa de diferentes maneras. Lo común es ver fans con camisetas, carteles; otras hacen hasta lo imposible por subir a un escenario, abrazar, besar o tocar al artista, algunas lanzan prendas íntimas... Admiro a las fanáticas que se desnudan y se dejan ver libres y despojadas, solo una valiente lo haría.

Quizás es una táctica segura de llamar la atención, lo he visto más en mujeres. Si hablamos de igualdad, ¿qué pasaría si un hombre se desnuda en pleno concierto? Yo no me atrevería a tanto, soy de las que grita, canta y hasta puedo subirme al escenario, pero con los senos al aire jamás, no soy tan valiente”.

Jasú Montero, cantante y presentadora

“Debería exigirse una sanción”

“Ahora se acogen a la frase de que cada quien tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que le da la gana, pero tus derechos terminan cuando empiezan los míos y, evidentemente, hay muchos a los que nos parece una completa falta de respeto este tipo de actitudes que lo único que buscan es llamar la atención. Debería exigirse algún tipo de sanción para quienes lo hacen.

De lo contrario, algún desadaptado aparecerá en medio de un espectáculo para mostrar sus partes íntimas sin importar mujeres, menores de edad ni nada”.

Paola Maya, presentadora.