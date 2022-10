Carlos Vera es tendencia en Twitter porque se enojó y le dijo hasta del mal del que se va a morir al sonidista (Alonso) de su espacio en vivo. No hizo su trabajo como él esperaba.

Carlos Mata: "Jamás me he creído el cuento de la fama" Leer más

“Alonso, despiértate... Ya basta de hue... en el programa. Si me ponen a mí, me tienen que abrir el audio a mí. ¡Qué carajo se creen ustedes! Vengo a trabajar el fin de semana para que la cag.... No me j.... Debo hablar así, disculpen, señores. Por eso ya no estoy en la televisión convencional, gracias a Dios” fueron sus palabras.

EXPRESIONES conversó con Carlos Vera con referencia a su comportamiento. “Ahí mismo me disculpé y dije que a estas alturas de mi vida, 67 años, al no estar en un canal convencional, gracias a Dios, puedo decir lo que siento. Tres veces seguidas el mismo error no solo es para putear, sino para sacarlo ipso facto. Ya lo había reprendido y observado varias veces antes. Pedí que lo cambien y el director de cámaras me convenció de darle otra oportunidad. Quienes piensan que eso desmerece todo lo que hago y desvaloriza el programa, que vean otro nomás. Hay mayores y mejores, sinceramente. Si me reprimo, me enfermo. Ya basta de tolerar ineptos, más aún en mi equipo. Yo sé que quienes están de acuerdo conmigo nunca lo dirán públicamente”.

Alejandra Jaramillo defiende 'con uñas y dientes' a Henry Bustamante Leer más

La reacción del comunicador manabita generó comentarios negativos en las redes sociales. Lo llamaron déspota, grosero insufrible, prepotente, soberbio, clasista y que está perdiendo la poca cordura que tiene... En pocas palabras, le dijeron de todo menos bonito.

Algunos se planteaban preguntas como ¿Se imaginan pasar una pandemia encerrado con Carlos Vera? Otros le sugerían a Alonso que lo denuncie.

Hasta el expresentador de CNN en español, Carlos Montero, reaccionó mostrando un video de la TV chilena donde el que perdió los estribos fue el sonidista, ya que insultó a los presentadores, quienes pidieron amablemente arreglar las fallas del audio. A la autora de esta sección le dijo: “Carlos Vera está loco”.

Así 👇le tendría que haber respondido el sonidista🎤 a Carlos Vera en #Ecuador 🇪🇨 😂pic.twitter.com/Rout0ZpypO — Carlos Montero (@CMonteroOficial) October 12, 2022

También se solidarizó con Alonso el artista Raúl Cela. “Lo conozco, he estado en entrevistas donde él ha estado en los controles. No me pareció esa actitud”.

Durante la emisión del espacio de TC, Entre ellas, Gisella Bayona, quien compartió con Wendy Rosillo y Gustavo Navarro, manifestó: “No me abrieron el audio, qué raro que se olviden. Ya voy a empezar a enojarme como aquel compañero periodista que se enojó en otro medio. Qué miedo, qué terror”. Gustavo añadió: “Deje ahí a ese señor, no lo invoque”.

Genio y figura hasta la sepultura, expresa un refrán.