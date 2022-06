Meliza Yumisaca muestra su cultura a ritmo de TikTok

Con la misma soltura, se la puede ver en traje de baño, con un jean ajustado o vistiendo su anaco. Meliza Yumisaca se ha convertido en un verdadero fenómeno en redes sociales, donde presume de más de 950 mil seguidores en TikTok y 245 mil en Instagram.

Todo empezó como un juego en época de pandemia. Le bastó subir un video en la que se la ve con diferentes atuendos, con la tradicional falda indígena como protagonista, para que saltaran los comentarios.

No todo fue positivo. También hubo burlas, pero ella se mantuvo firme en el orgullo por sus raíces, ese que le fue inculcado por sus padres desde que era pequeña. Así, su encanto la convirtió pronto en toda una influencer con cientos de miles de personas que disfrutan de sus entrevistas, humor y bailes.

¿Qué le han dado las redes sociales?

Muchas cosas en casa, gracias a Dios tengo mi dinero. He podido monetizar en Facebook, soy embajadora de varias marcas.

Habrá comentarios subidos de tono...

Trato de no pararles bola. Una vez un taxista comenzó a decir cosas, pero no le paré bola y se le pasó. Y cuando mandan mensajes medios raros, trato de no leerlos.

¿Tiene novio?

Sí, es mestizo y no es de redes sociales. Él sabe cómo soy y a dónde pertenezco.

¿Sus metas?

Este año termino mi carrera de Comunicación Social, pero me atrae mucho también la actuación.

¿Cuántos anacos tiene?

Creo que más de diez y muchas blusas.

¿Qué dicen sus padres de su fama?

Me apoyan, saben que todo lo que hago es contenido y que me gusta compartir mi cultura.

Del anonimato a la fama

Hoy por hoy, Meliza es toda una personalidad en redes sociales. Cada uno de sus videos en TikTok tiene millones de visitas. Gracias a ello, su imagen es solicitada por varias marcas.

Sin duda, su vida ha dado un gran vuelco. La pequeña, quien acompañaba a sus padres a vender víveres en el mercado de Las Esclusas, en el sur de Guayaquil, y que quería ser policía, ahora está encaminada a la Comunicación Social y estudia en el ITV. Pero, además, se ha planteado un objetivo: convertirse en portavoz de la cultura indígena.

Tres guiños

El anaco: “Antes solo lo usaba cuando iba a la Sierra. He sufrido discriminación al momento de estudiar, me decían: ‘India, anda a vender mote, papas, cebollas o ‘estás apestosa’. Tenía miedo de que cuando sea grande me hicieran a un lado”.

Las burlas: “Al inicio me hacían llorar. Ahora he aprendido a sobrellevar, sé lo que quiero, tengo el respaldo de mucha gente y eso me motiva. Le he puesto muchas ganas”.

Las redes: “Estar en redes ha sido difícil, se reciben muchas críticas, a veces de la misma comunidad, porque no están acostumbrados a muchas de las cosas que hago”.

Así es ella

Nació en Colta, provincia del Chimborazo, hace 23 años. Vive en el cantón Durán. Sus padres son Elena Guacho y Pablo Yumisaca.

“Mi papá me llevaba desde los 8 años para que ayude, a los 12 le pedía el mandil a mi mamá y ayudaba a llenar las perchas. Me gustaba llamar a la gente, especialmente los fines de semana que dejaba los estudios. Ahora solo me he dedicado a hacer contenido para redes”.