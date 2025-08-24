Cartas de lectores | Reformas urgentes al seguro de salud del IESS

El Seguro de Salud del IESS, debe ser analizado en el contexto del Sistema de Salud ecuatoriano, que comprende los seguros de salud privados y públicos, y a partir de allí plantear reformas para que coexistan armónicamente la salud pública y la privada en beneficio del cumplimiento del precepto constitucional de la salud universal. El financiamiento de las unidades médicas del IESS está determinado en los arts. 121 al 127 de la Ley de Seguridad Social vigente, en las normativas generales y específicas, y reglas para la utilización del tarifario del seguro general de salud individual y familiar del IESS. Aprovechando la vigencia desde 2016 de la Ley Orgánica que regula a las compañías de servicios de atención integral de salud prepagada y seguros de asistencia médica, es de responsabilidad obligatoria de las autoridades del ejecutivo y del IESS activar la administradora del Seguro de Salud del IESS con sus unidades médico-asistenciales de primer, segundo y tercer nivel, como una organización de seguros de salud y prestadoras de servicios de salud para lograr que en su desempeño la prima o aporte que se paga se refleje en atenciones de calidad al interno o externo de las unidades médicas del IESS. Con ello no sería necesario que un afiliado al IESS tenga que además afiliarse a un seguro privado y vea perjudicada su escuálida economía. Debido a que el IESS ha sido obligado a la atención de población no aportante, cuya responsabilidad asistencial le corresponde al Estado (el cual no le paga abultadas cuentas que por ley le corresponde), al 2025 se estima una afectación patrimonial al fondo de salud en alrededor de $ 4.775 millones, agudizando la crisis económica del instituto. Por eso es necesario que se concientice y se trabaje en una nueva Ley Orgánica de Seguridad Social o al menos reformas urgentes a la actual ley vigente. El IESS presenta una aguda crisis de liquidez. Las autoridades del Ejecutivo y del IESS, deben de tomar decisiones administrativas y financieras inmediatas, y otras en el corto plazo, referidas a reformas legales en la Asamblea, que permitan cambios estructurales de gran alcance debidamente consensuados por su afectación y trascendencia para los actuales y futuros jubilados.

Rommel Valverde Mora