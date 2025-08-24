Cartas de lectores | Respaldo a investigación de EXPRESO

Sr. Galo Martínez Leisker

Presidente de Diario

EXPRESO

La Fundación Médica Ecuatoriana Mosquera respalda totalmente los artículos emitidos sobre salud -deficiencias- del equipo periodístico del medio que usted acertadamente dirige y contradice los criterios de los ‘tecnócratas’, que aparte de vivir con bastos recursos económicos jamás han pisado territorio, como lo hemos hecho nosotros con múltiples brigadas médicas en provincias, cantones, parroquias y recintos desde 1980.

Dr. Eduardo Mosquera B.

Presidente Fundación

Médica Ecuatoriana

Mosquera - FMEM