Cartas de lectores | Respaldo a investigación de EXPRESO
La Fundación Médica Ecuatoriana Mosquera respalda totalmente los artículos emitidos sobre salud -deficiencias- del medio
Sr. Galo Martínez Leisker
Presidente de Diario
EXPRESO
La Fundación Médica Ecuatoriana Mosquera respalda totalmente los artículos emitidos sobre salud -deficiencias- del equipo periodístico del medio que usted acertadamente dirige y contradice los criterios de los ‘tecnócratas’, que aparte de vivir con bastos recursos económicos jamás han pisado territorio, como lo hemos hecho nosotros con múltiples brigadas médicas en provincias, cantones, parroquias y recintos desde 1980.
Dr. Eduardo Mosquera B.
Presidente Fundación
Médica Ecuatoriana
Mosquera - FMEM