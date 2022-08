En 2017, María del Mar Proaño y Marián Sabaté luego de un conflicto que surgió entre ellas por comentarios hechos por la presentadora del desaparecido programa 'Jarabe de pico', los que no fueron del agrado de la diseñadora, decidieron mediar.

Mientras que ahora Santiago Castro se negó por segunda vez a hacer lo mismo con la actriz Érika Vélez, quien consideró que su honra e imagen han sido afectadas por titulares y opiniones que se dicen sobre ella en 'Calientitos TV', espacio online que lidera el comunicador.

Aparentemente el tema está en stand by, Santiago se mandó a cambiar a Europa por unos días (luego de que su abogado rompiera la mencionada citación) y Érika sigue preparando el estreno de la obra 'Gente rota'. Pero se volverá a alborotar el avispero con ella o con otros talentos. Solamente es cuestión de sentarse a esperar. Gente del medio, entendidos en leyes y medios sociales opinan sobre la mediación en estos casos faranduleros.

“Considero que está bien lo que ha hecho Érika al querer arreglar un abuso de las herramientas digitales para tratar de llamar la atención por un canal que funciona en ellas. Todos tenemos derecho al trabajo, pero no podemos vulnerar los de los demás fungiendo noticias con titulares tipo clickbait.

Al contrario de lo que se pueda pensar, que en Internet no existen leyes, sí las hay. Lo mismo que aplica de manera ordinaria se usa para cualquier deshonra o insulto online. El derecho al honor se encuentra tipificado en la Constitución del país en el artículo 66, numeral 18”, indica Carlos Zúñiga, experto en medios digitales.

El abogado Steven Reyes expresa: “la mediación siempre es buena porque es una forma de dar por terminado un conflicto legal, a través de una conciliación, acuerdo o transacción. Pero siempre y cuando exista la voluntad de las partes de mediar. Si una de estas no está de acuerdo entonces no hay mediación y lo dejan en manos de la autoridad, un juez, para que él lo resuelva. No se puede obligar a mediar.

Pero eso es alargar un problema. La mediación es una solución alterna a lo legal. Si al presentador no le interesa es porque pretende tener la razón y las pruebas suficientes para demostrar que no ha cometido ningún delito por así decirlo. El juez resuelve en base a las pruebas que aporten.

Ahora, la actriz solicitó una mediación por reparación de daños y perjuicios, entonces habría que ver cuáles son sus condiciones y por qué motivos él no quiso. Existen varios centros de mediación donde asistir si el comunicador no quiere ir al que le están proponiendo”.

Según el presentador Carlos José Matamoros “creo que la mediación no sirve de mucho en este caso porque en nuestro país el contenido de Internet no está regulado por las autoridades y, por consiguiente, no está penado por la ley.

Pero apoyo y comprendo a Érika, ya que lastimosamente en la farándula hace mucho tiempo que se borró la línea del respeto y de la privacidad con los mal llamados ‘títulos vendedores’”.

“Entiendo que han sido dos los intentos de la actriz Érika Vélez por querer mediar con el presentador Santiago Castro, a quien le aconsejo que asista en caso de otra citación, una tercera. En una eventual demanda se podría expresar su negativa a la mediación como causal”, indica el abogado Andrés Alvarado.