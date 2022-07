La actriz Érika Vélez fue tendencia en Twitter y recibe apoyo de colegas luego de que la tarde-noche del martes 26 de julio a través de un video dijera que está cansada “de que unos llamados periodistas se crean con derecho de manchar mi nombre y mi honra y me refiero a un programa de farándula que se transmite en línea y que emitió comentarios y titulares como ‘Érika Vélez con tres en la cama’ o ‘Se filtra video de Érika Vélez triple X’, además el conductor arranca diciendo: ‘Se filtra video de Érika Vélez en plena masacre’.

Esas imágenes que ellos transmiten con esos titulares, son imágenes de una obra de teatro”. Érika no mencionó nombres de los involucrados ni del espacio, pero en el perfil de 'CalientitosTV' y de su presentador Santiago Castro se encuentra el material que ella menciona.

Érika Vélez: "Estoy cansada de que llamados periodistas manchen mi honra" Leer más

Colegas y seguidores le brindaron su apoyo a través de las redes sociales, incluso la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, le envió un mensaje expresando: “Mi solidaridad total Érika, todo tiene un límite y no puedes dejar hacer y dejar pasar injurias o atentados contra tu integridad. Te envío un abrazo fuerte”.

Mi apoyo y solidaridad total Erika, todo tiene un límite y no puedes dejar hacer y dejar pasar injurias o atentados contra tu integridad. Te envío un abrazo fuerte — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) July 27, 2022

EXPRESIONES conversó con Érika: “mucha gente me ha escrito. Llega un momento en que se estalla porque una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad. Todo el tiempo me he quedado callada, no soy de escándalos, si algo no me gusta lo comunico, no utilizo mis redes para atacar, pero ya basta. Ya no es una, sino varias veces.

Recién me enteré el martes porque no estoy pendiente de los temas de la farándula. Me asesoré para no hablar desde el hígado, me afectó porque hay mujeres dentro del panel que son madres. Está mal la forma de expresarse, no se pueden poner titulares falsos porque no hay video triple X, ni siquiera actuado. Sabía que iba a traer cola este tema”.

Mafer Pérez es cuestionada por no cantar y por su vida amorosa Leer más

Érika, además, añadió: “los actores que participamos en ese video (José Andrés Caballero, Juan Carlos Román, Nikki Mackliff y yo) grabamos un tras cámaras promocional de un montaje, ese mismo día hicimos fotografías, las expectativas que se hacen siempre cuando está a punto de estrenarse una obra.

Es un proyecto que está dirigido por el chileno-mexicano Sebastián Sánchez Amunátegui. No lo hicimos para vender o para generar, eso creen y además lo dicen como si fuera un hecho. Algunos de los del equipo lo subieron a las redes. De ahí lo agarraron y lo pusieron sin audio. En una parte digo: ‘alguien huele a cebolla, Nikki’ y me acerco a oler si es ella la que huele, nos reímos con los chicos, todo se le ha dado un giro diferente”.

Apoyan a la actriz

paolafariasoficial: “Mi apoyo total”. robertomanrique13. “Gracias Érika por tomar este camino de valientes. Te quiero y te admiro más aún”. diegospotorno: “Una violencia normalizada con la excusa de humor, trabajo o comunicar sin pensar en las personas, no en los views. Mi cariño, admiración y respaldo”. johannvera: “Lo que estás haciendo era más que necesario. Más noticias positivas”.

ceciliacascante: “Bien hablado mi reina”. ale_jaramillo: “Estoy contigo”. gabydiazaragon: “Totalmente de acuerdo contigo”. ursulastrengech: “Levantar la voz es necesario y de valientes, pero no permitas que mensajes que no te representan opaquen tu luz. Tú sigue brillando y haciendo tu trabajo con talento y pasión, ese es tu lenguaje, esa es tu misión”. evelynvcalderon: “Cada quien da lo que tiene en su corazón y tú tienes mucho amor para dar”.

Santiago Castro. Archivo

"Si quiere demandar que demande"

El presentador Santiago Castro, de 'Calientitos TV', no se quedó callado tras las declaraciones de Érika Vélez: “Está mal informada, llora por un titular cuando no se ha dado cuenta que sus propias ‘amigas’ en algún momento también le han hecho un titular vendedor. Ella no es la primera ni la última que salta por un titular. Cuando desarrollamos el tema se explicó que efectivamente era una obra de teatro.

Pretende acusarnos de querer ‘dañar su imagen’. Gracias a nuestro programa está sonando esa obra. El titular decía: ‘Erika Vélez con 3 en la cama’. No dije nada que no sea cierto porque en la cama aparecen ella y 3 más. En fin, si quiere demandar que demande, estamos preparados, no guardo rencor, Érika Vélez no me quita el sueño”.

Santiago se irá de vacaciones un mes a España, Italia y Rusia. Aquello será parte de su nuevo espacio 'Santiago por el mundo'. A su regreso lo estrenará, así como el nuevo estudio Led de 'CalientitosTV'.

Catrina Tala. Archivo

"Una entrevista que quieren transformar en una justificación"

Tras este lío se recordó la entrevista que le hizo la productora Catrina Tala a Érika en 'Turcafé' hace 4 años. “Le hice una entrevista y le pregunté si era bisexual y ella respondió lo que en su momento quiso responder, una pregunta en un marco de respeto completo, una pregunta válida.

La Bomba: "Lean la Biblia, en lugar de ver mis redes" Leer más

Lo que hoy pretenden es comparar esa entrevista con comentarios sexistas y mentiras, pretenden que un programa que se hizo frente a frente, una conversación colgada en Youtube hace cuatro años, la quieren transformar en una justificación para emitir comentarios difamatorios en contra de una mujer. Esa publicidad es para una obra de teatro”, manifestó Catrina.